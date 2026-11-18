Historischer Sieg in Alaska: Mary Peltola wird laut CNN die erste indigene Senatorin des Bundesstaates. Sie besiegte den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan nach einem hitzigen Wahlkampf in einem traditionell konservativen Staat.

Darum gehts Mary Peltola wird Alaskas erste indigene Senatorin und besiegt den Amtsinhaber Dan Sullivan

Bei 99 Prozent ausgezählten Stimmen kommt Peltola auf 50,12 Prozent, Sullivan auf 45,8 Prozent aller Stimmen

Ein zweiter Dan Sullivan auf dem Wahlzettel führte zu Vorwürfen, eine Klage wurde abgewiesen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nun ist auch das letzte US-Senatsrennen entschieden: Die Demokratin Mary Peltola (53) gewinnt in Alaska vor dem republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan (62), wie US-Medien berichten. Der Sieg in dem traditionell republikanisch geprägten Staat markiert einen bedeutenden Erfolg für die Demokraten, die inzwischen mit einer komfortablen Mehrheit von 56 Sitzen im US-Senat rechnen können.

Bei einer Auszählung von 99 Prozent der Stimmzettel erhielt Peltola 50,12 Prozent der Stimmen, Sullivan erhielt 45,8 Prozent der Stimmen. Die Demokratin, die der indigenen Volksgruppe der Yupik angehört, setzte sich dabei in einem hitzigen Wahlkampf gegen Sullivan durch. Der Amtsinhaber, der eine dritte Amtszeit anstrebte, hatte prominente Unterstützung von Ex-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance erhalten. Doch Peltola überzeugte mit einer klaren Botschaft: «Der Status quo in Washington funktioniert nicht für Alaska», wie sie in einer Videobotschaft nach dem Wahlergebnis erklärte.

Wirbel um «zweiten» Sullivan

Die Wahl war von ungewöhnlichen Ereignissen überschattet. Ein zweiter Kandidat mit dem Namen Dan J. Sullivan, ein pensionierter Lehrer, hatte es auf den Wahlzettel geschafft. Republikaner warfen den Demokraten vor, den «zweiten Sullivan» absichtlich ins Rennen geschickt zu haben, um für Verwirrung zu sorgen und den Republikanern Stimmen wegzunehmen.

Auch die «New York Times» enthüllte die Kandidatur des Namensvetters als Taktik der Demokraten. Peltolas Kampagne wies den Vorwurf zurück. Alaskas republikanischer Gouverneur Mike Dunleavy leitete eine Untersuchung ein, und die Trump-Regierung erhob Klage, um die Zertifizierung der Wahl zu blockieren. Ein Bundesrichter wies diese Klage jedoch Anfang November ab.

Historischer Sieg im US-Senat

Schlussendlich zeigte sich die Kandidatur des «zweiten» Sullivan für das Wahlergebnis nicht massgeblich. Denn selbst wenn alle Stimmen des zweiten Sullivans auf den ersten gefallen wären, hätte dieser nicht gewonnen. Mary Peltola gewann mit einem Vorsprung von rund 12'000 Stimmen, während Dan J. Sullivan knapp 5000 Stimmen erhielt.

Peltola, die bereits von 2022 bis 2025 Alaskas einzige indigene Abgeordnete im Repräsentantenhaus war, wird nun im Senat mit Peggy Flanagan, der neu gewählten demokratischen Senatorin aus Minnesota, eine historische Rolle einnehmen: Beide sind die ersten indigenen Frauen, die in den US-Senat einziehen. Der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer begrüsste Peltolas Sieg und bezeichnete die neue Mehrheit im Senat als «eine historische Chance, dauerhafte und echte Ergebnisse für das amerikanische Volk zu erzielen».