Details zum möglichen Deal zwischen dem Iran und den USA

Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk

US-Präsident Donald Trump hielt sich mit konkreten Einzelheiten zum möglichen Deal mit dem Iran – abgesehen von der Öffnung der Strasse von Hormus – bisher bedeckt. Nun sind jedoch in einem Bericht des US-Nachrichtenportals «Axios» erste Details zum «weitgehend ausgearbeiteten» Abkommen herausgesickert.

Unter Berufung auf einen US-Beamten schreibt Axios von einer 60-tägigen Verlängerung des Waffenstillstands. Im Verlauf dieser Waffenruhe soll demnach die Strasse von Hormus wiedergeöffnet werden. Laut dem Deal würde der Iran dabei zustimmen, die iranischen Minen in der Meerenge zu räumen, um Schiffen die freie Durchfahrt zu ermöglichen. Im Gegenzug würden die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben und einige Sanktionsausnahmen gewähren. So soll der Iran Öl frei verkaufen können.

In Hinblick auf den iranischen Uran-Vorrat und das Atomprogramm soll es Verhandlungen geben. «Axios» berichtet in Berufung auf zwei Quellen aus den Verhandlungskreisen, dass der Iran den USA über die Vermittler mündliche Zusagen hinsichtlich des Umfangs der Zugeständnisse zur Aussetzung der Urananreicherung und zur Aufgabe des nuklearen Materials gemacht habe.

Sollte der Iran den Forderungen eines endgültigen Abkommens nachkommen, würden sich die USA demnach weiter dazu bereit erklären, über die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe iranischer Gelder zu verhandeln. Dies war bislang eine zentrale Forderung aus Teheran. Zudem würden die USA ihre Streitkräfte nach Verstreichen des 60-tägigen Zeitraums aus der Region abziehen, sollte es zu einer endgültigen Einigung zwischen dem Iran und den USA kommen.