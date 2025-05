David gegen Goliath – Weinimporteur klagt gegen Trumps Zölle «Hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit der US-Regierung streiten würde»

Ein Weinunternehmer aus New York bangt um seine Existenz. Grund sind die von Trump angedrohten Zölle. Er betreibt ein verhältnismässig kleines Unternehmen, aber der Importeur will nicht kampflos aufgeben – und legt sich mit der US-Regierung an.

Publiziert: vor 52 Minuten | Aktualisiert: vor 8 Minuten