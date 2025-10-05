Das Oktoberfest in München endet mit positiver Bilanz: rund 6,5 Millionen Besucher, 6,5 Millionen Mass Bier und 764 Tonnen Abfall. Trotz einer Sperrung am Mittwoch aufgrund einer Bombendrohung blieb die Anziehungskraft der Wiesn ungebrochen.

Bombendrohung führte zu siebenstündiger Sperrung der Wiesn am Mittwoch

Rund 6,5 Millionen Mass Bier, 764 Tonnen Abfall und 4500 Fundsachen: Zum Ende des Oktoberfestes in München hat die Festleitung eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Nach ersten Schätzungen kamen an den insgesamt 16 Tagen etwa 6,5 Millionen Gäste auf die Theresienwiese, wie die Stadt München am Sonntag mitteilte. Das waren etwas weniger als im Vorjahr mit 6,7 Millionen Besuchern, was vor allem auf die Sperrung der Wiesn am Mittwoch zurückzuführen ist.

Martin P.* (†57) hatte am Mittwoch in einem eskalierten Familienstreit für viele Stunden Teile der Stadt und insbesondere das Oktoberfest lahmgelegt. Der Tatverdächtige beging Suizid, er tötete ausserdem mutmasslich seinen 90 Jahre alten Vater und verletzte Mutter sowie Tochter. Da der Tatverdächtige in einem Schreiben eine Bombendrohung gegen das Oktoberfest ausgesprochen hatte, blieb die Wiesn mehr als sieben Stunden lang geschlossen.

Das war der besucherstärkste Tag

Die Anziehungskraft der Wiesn sei «trotz der rasanten Aufs und Abs» ungebrochen, erklärte die Stadt am Sonntag. Festleitung, Schausteller, Marktkaufleute und Wirte zeigten sich demnach zum Abschluss der Wiesn zufrieden.

Der Feiertag am 3. Oktober war «der besucherstärkste Tag», trotz einer einstündigen Sperrung wegen drohender Überfüllung, wie Wiesnchef Christian Scharpf erklärte. An einem normalen Wochentag besuchten demnach zwischen 200'000 und 250'000 Gäste das Festgelände. Im Durchschnitt kamen rund 21 Prozent der Besucher aus dem Ausland, die meisten davon aus den USA, Italien, Grossbritannien, Österreich, Polen, Spanien, Frankreich, Indien und Schweden.

In 116'000 Fällen verhinderten Ordner einen Krug-Klau

Die grossen Wiesnwirte verzeichneten ein Plus von bis zu sechs Prozent bei den Speisen, ohne Hendl, die kleineren Zelte berichteten von einer Steigerung um bis zu vier Prozent. Beim Bier wurden etwa 6,5 Millionen Mass ausgeschenkt, im Vorjahr waren es sieben Millionen. In 116'000 Fällen verhinderten Ordner einen Krug-Klau.

Bis Sonntag wurden hochgerechnet ausserdem rund 4500 Fundsachen registriert. Das sind 400 beziehungsweise zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Verloren wurden unter anderem 1100 Kleidungsstücke, 800 Geldbeutel, 600 Ausweise, 400 Smartphones, 370 Schlüssel, 280 Brillen oder Sonnenbrillen, 150 Taschen, Rucksäcke und Beutel, 40 Hüte und Uhren. Rund 900 Fundsachen konnten noch während der Wiesn wieder ausgehändigt werden.

28 Prozent mehr Einsätze der Rettungskräfte

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München entsorgte bis einschliesslich Freitag insgesamt 764 Tonnen Abfall. Das waren rund 12,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Polizei sprach von einem normalen Einsatzgeschehen auf der Wiesn. Die Einsatzzahlen lagen demnach im Bereich des Vorjahres. Die Rettungskräfte meldeten insbesondere aufgrund des ersten Hitzewochenendes 28 Prozent mehr Einsätze als zur Wiesn im vergangenen Jahr.

* Name bekannt