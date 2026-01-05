DE
Cybermobbing gegen Brigitte Macron
10 Personen von Pariser Gericht schuldig gesprochen

Ein Pariser Gericht hat zehn Personen wegen Cybermobbing gegen die französische First Lady Brigitte Macron schuldig gesprochen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP.
Brigitte Macron dürfte das Urteil gegen die Mobber freuen.
Darum gehts

  • Gericht in Paris verurteilte zehn Personen wegen Cybermobbing gegen Brigitte Macron
  • Strafen: Sensibilisierungskurs bis acht Monate Bewährung für falsche Behauptungen
  • Beiträge erreichten zehntausende Klicks, Täter zwischen 41 und 65 Jahren alt
Marian NadlerRedaktor News

Vor einem Gericht in Paris wurden am Montag zehn Personen wegen Cybermobbing gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron (72) schuldig gesprochen. Das vermeldet die Nachrichtenagentur AP. Die Beschuldigten hatten im Internet falsche Behauptungen über ihr Geschlecht und ihre Sexualität verbreitet, darunter auch die Behauptung, sie sei als Mann geboren.

Die Strafen reichen von einer Schulung zur Sensibilisierung für Cybermobbing bis hin zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe. Das Gericht sprach von «besonders erniedrigenden, beleidigenden und bösartigen» Kommentaren, die sich auf falsche Behauptungen über angebliche Transidentität und angebliche pädophile Straftaten gegen Brigitte Macron bezogen.

Macrons Tochter spricht vor Gericht

Einige Beiträge der Angeklagten – acht Männer und zwei Frauen im Alter von 41 bis 65 Jahren – wurden zehntausende Male aufgerufen, berichtete AP weiter. Macron war der Verhandlung ferngeblieben.

Ihre Tochter, Tiphaine Auzière (41), sagte vor Gericht aus, dass sich der Zustand ihrer Mutter seit der Zunahme der Online-Belästigungen ihrer Meinung nach verschlechtert habe. «Sie kann die schrecklichen Dinge, die über sie gesagt werden, nicht ignorieren», erklärte Auzière. Die Auswirkungen hätten sich auf die gesamte Familie, einschliesslich Macrons Enkelkinder, ausgewirkt.

