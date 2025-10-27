In Paris stehen zehn Personen wegen Cybermobbings gegen Frankreichs First Lady Brigitte Macron vor Gericht. Die Angeklagten verbreiteten böswillige Äusserungen über ihr Geschlecht und den Altersunterschied zu Präsident Emmanuel Macron.

In Paris stehen mehrere Personen wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron vor Gericht. Foto: KEYSTONE

Darum gehts Zehn Angeklagte vor Gericht wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron

Verschwörungstheorie über Macrons Geschlecht kursiert in sozialen Medien

Angeklagten im Alter von 41 bis 60 Jahren drohen bis zu zwei Jahre Haft

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen Cybermobbings von Frankreichs First Lady Brigitte Macron (72) stehen in Paris acht Männer und zwei Frauen vor Gericht. Den Angeklagten werden zahlreiche böswillige Äusserungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu ihrem Ehemann Emmanuel Macron (47) vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dabei sei teils selbst von Pädophilie gesprochen worden.

Hintergrund ist die schon seit der Wahl von Macron ins Präsidentenamt 2017 in den sozialen Medien kursierende Verschwörungserzählung, wonach Brigitte Macron eine Transfrau und als Mann geboren worden sein soll. Die Macrons gingen dagegen schon früher gerichtlich vor.

Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Haft

Für das Verfahren in Paris sind zwei Verhandlungstage angesetzt, die Beweisaufnahme soll am Dienstag enden. Ob das Urteil gegen die zehn Angeklagten im Alter von 41 bis 60 Jahren bereits dann oder zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen wird, konnte das Gericht nicht sagen.

Brigitte Macron hatte im August 2024 Anzeige wegen Cybermobbings erstattet, woraufhin die Ermittler die Verdächtigen vorläufig festnahmen. Den Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Haft.

Zu den Angeklagten gehören ein in Frankreich bekannter Verschwörungstheoretiker sowie eine Frau, die sich als Medium und Werbefachfrau ausgibt und deren X-Konto inzwischen gesperrt wurde. Sie wird als massgeblich an der Verbreitung des Gerüchts beteiligt angesehen.