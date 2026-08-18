Schock in Moskau: Dmitri Larin, Vizechef der russischen Genbank, stirbt bei einem Unfall mit einem Rettungswagen. Der Crash ereignete sich am Dienstagmorgen im Stadtzentrum. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dmitri Larin stirbt bei Töff-Unfall mit Rettungswagen in Moskau am Dienstag

Rettungswagen einer privaten Organisation war mit Sondersignalen auf Gegenfahrbahn

Larin leitete IT und Datensicherheit der sanktionierten Genbank auf der Krim

Janine Enderli Redaktorin News

Ein tödlicher Unfall erschüttert Moskau: Dmitri Larin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der russischen Genbank, verstarb am Dienstagmorgen, als sein Töff im Stadtzentrum frontal mit einem Rettungswagen kollidierte.

Russische Medien berichten, dass der Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Dann kam es offenbar zum Crash. Bilder von der Unfallstelle zeigen das völlig demolierte Fahrzeug. Larin erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht.

Polizei ermittelt

Laut russischen Medien gehört der Rettungswagen nicht zur Stadt Moskau, sondern einer privaten Organisation. Das Wrack von Larins Motorrad wurde inzwischen abtransportiert.

Dmitri Larin war eine zentrale Figur in der Genbank, eines der wichtigsten russischen Finanzinstitute auf der annektierten Krim. Die Bank mit Sitz in Simferopol stand seit 2015 auf der Sanktionsliste der USA, da sie ihre Geschäfte auf der Halbinsel ausweitete.

Larin verantwortete in seiner Funktion die Informationssicherheit und IT der Bank. Laut dem Register der russischen Medien- und Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor war er zudem für die Verarbeitung personenbezogener Daten zuständig.