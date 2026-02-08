Nach einem Anschlag auf den russischen Geheimdienst-Vize Wladimir Alexejew wurden zwei Verdächtige festgenommen. Ein Mann wurde in Dubai verhaftet, ein anderer in Moskau gefasst. Eine mutmassliche Komplizin flüchtete in die Ukraine.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach den Schüssen auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, sind zwei Verdächtige festgenommen worden.

Der Täter, demnach ein Russe, sei in Dubai festgenommen und an Russland übergeben worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Ein Komplize, ein 1959 geborener Russe, sei in Moskau gefasst worden. Eine weitere mutmassliche Komplizin floh den Angaben nach in die Ukraine.

Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet

Alexejew war nach Behördenangaben am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten von Moskau angeschossen worden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Behörden leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes ein. Der russische Aussenminister Sergei Lawrow warf Kiew eine Beteiligung an der Tat vor.

Die Nachrichtenagentur Tass berichtet am Sonntag derweil, dass der ukrainische Geheimdienst nun offiziell hinter dem Attentatsversuch vermutet werde. Die Ukraine hat sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäussert.