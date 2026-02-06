Russischer General in Moskau mehrfach angeschossen

Am Freitag wurde ein russischer General von einem Angreifer in Moskau mehrfach angeschossen. Der Militär wurde in ein Spital eingeliefert.

Der russische Generalleutnant Wladimir Alexejew wurde nach russischen Medienberichten am Freitag Opfer eines Attentats. Ein Angreifer schoss mehrfach auf den Militär. Er wurde angeschossen und schwer verletzt. Nach den Schüssen wurde Alexejew in ein Spital eingeliefert.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Anschlag in einem Wohngebäude am nordwestlichen Stadtrand stattgefunden habe. Der Schütze sei anschliessend geflohen. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes und illegalen Waffenhandels eingeleitet.

Jetzt läuft die Suche nach dem Täter. Ermittler und forensische Experten werten Videoaufnahmen von Überwachungskameras aus und befragen Augenzeugen.

EU sanktionierte Wladimir Alexejew

Das belarussische unabhängige Medienprojekt Nexta meldete, Alexejew sei mehrfach in den Rücken getroffen worden. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Alexejew ist die Nummer zwei im russischen Militärgeheimdienst GRU. Er wurde 2018 im Zuge der Ermittlungen um die Vergiftung von Sergej Skripal in Grossbritannien von der EU mit Sanktionen belegt. Alexejew verhandelte auch mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, als dieser 2023 einen Aufstand gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin (73) anführte.