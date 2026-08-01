Mindestens drei Tote nach Explosion in Moskauer Café

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Explosion in Moskauer Café am Kudrinskaya-Platz tötet drei Menschen
- Polizei bestätigt 15 Verletzte mit unterschiedlichen Verletzungsgraden
- Explosion ereignete sich am Samstagabend um 20.10 Uhr
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Im Moskauer Stadtteil Presnenski kommt es am Samstagabend zu einer Explosion. Betroffen ist ersten Erkenntnissen nach ein Café am Kudrinskaya-Platz. Mindestens drei Menschen sollen tot sein, 15 weitere verletzt.
«Nach unseren Informationen ereignete sich heute gegen 20.10 Uhr in der Nähe eines Sommercafés eine Explosion, bei der drei Menschen getötet und fünfzehn Menschen unterschiedlich schwer verletzt wurden», erklärte die Moskauer Polizei gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti.
Wie es zu der Explosion kam, ist bisher nicht bekannt.
+++ Update folgt +++