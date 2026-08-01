Mindestens drei Tote nach Explosion in Moskauer Café

Am späten Samstagabend ereignete sich in einem Café in Moskau eine Explosion – ersten Erkenntnissen nach sind mindestens drei Menschen verstorben und 15 weitere verletzt worden. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Explosion in Moskauer Café am Kudrinskaya-Platz tötet drei Menschen

Polizei bestätigt 15 Verletzte mit unterschiedlichen Verletzungsgraden

Explosion ereignete sich am Samstagabend um 20.10 Uhr

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Im Moskauer Stadtteil Presnenski kommt es am Samstagabend zu einer Explosion. Betroffen ist ersten Erkenntnissen nach ein Café am Kudrinskaya-Platz. Mindestens drei Menschen sollen tot sein, 15 weitere verletzt.

«Nach unseren Informationen ereignete sich heute gegen 20.10 Uhr in der Nähe eines Sommercafés eine Explosion, bei der drei Menschen getötet und fünfzehn Menschen unterschiedlich schwer verletzt wurden», erklärte die Moskauer Polizei gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti.

Wie es zu der Explosion kam, ist bisher nicht bekannt.

+++ Update folgt +++