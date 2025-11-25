Am Dienstagmorgen verhaftete die Pariser Polizei einen Mann, der im Verdacht steht, Teil des Teams zu sein, das am 19. Oktober die Kronjuwelen im Louvre gestohlen hat.

Im Fall des Jahrhundertraubs im Louvre konnte eine weitere Person verhaftet werden. Foto: Emma Da Silva/AP/dpa

Darum gehts Französische Polizei fasst letzten Verdächtigen des Louvre-Raubs

Die gestohlenen Juwelen, darunter Diamanten, bleiben weiterhin verschwunden

Beutewert des Raubs wird auf 88 Millionen Euro geschätzt

Marian Nadler Redaktor News

Nach rund einem Monat Fahndung hat die französische Polizei den letzten mutmasslichen Täter des Jahrhundertraubs im Louvre gefasst. Das berichten «Le Parisien» und BFMTV übereinstimmend. Demnach wurde der Mann am Dienstagmorgen in der Region Paris festgenommen.

Ihm wird unter anderem «organisierter Raub» vorgeworfen. Der Festgenommene war der Polizei bereits bekannt, schreibt «Le Parisien».

Wo sind die Louvre-Juwelen?

Am 19. Oktober hatte eine vierköpfige Gruppe einen waghalsigen Raubüberfall im berühmtesten Museums Frankreichs verübt. Alle stammen aus Aubervilliers im Département Seine-Saint-Denis bei Paris oder wohnen dort.

Der Wert der Beute wird auf 88 Millionen Euro (82 Millionen Franken) geschätzt. Unter den gestohlenen Objekten befanden sich Schmucksets, die mit zahlreichen Diamanten und Edelsteinen besetzt waren. Von den gestohlenen Juwelen fehlt bis heute jede Spur. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt auf Hochtouren.