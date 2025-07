US-Präsident Donald Trump leidet an chronischer Veneninsuffizienz. Wie das Weisse Haus mitteilte, wurden «leichte Schwellungen an seinen Unterschenkeln» festgestellt.

Bei US-Präsident Donald Trump wurde eine chronische Veneninsuffizienz diagnostiziert. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Valentin Köpfli Redaktor News

Sorge um Donald Trump (79): bei dem US-Präsidenten wurde eine chronische Veneninsuffizienz diagnostiziert. Das teilte die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt (27), am Donnerstag mit. Demnach wurden «leichte Schwellungen an seinen Unterschenkeln» festgestellt. Aus Vorsicht sei dieses Problem von der medizinischen Abteilung des Weissen Hauses gründlich untersucht worden, wobei keine Anzeichen für weitergehende Komplikationen aufgetreten seien.

So gebe es keine Hinweise auf eine tiefe Venenthrombose oder arterielle Erkrankungen. Verschiedene Tests hätten eine normale Funktion von Herz, Leber und Nieren gezeigt. Die chronische Veneninsuffizienz ist eine Erkrankung der Beinvenen, bei der das Blut nicht effizient zum Herzen zurücktransportiert werden kann, was einen Blutstau in den Beinen verursachen kann. Leavitt sagte weiter, dass die Krankheit insbesondere bei Personen ab 70 Jahren auftrete und sich der US-Präsident weiterhin einer «ausgezeichneten Gesundheit erfreue».

US-Medien hatten zuletzt Bilder von Blutergüssen auf Trumps Handrücken verbreitet. Leavitt sagte, dabei handele es sich um eine leichte Reizung «durch häufiges Händeschütteln». Zudem sei dies eine Nebenwirkung von Aspirin. Trump nehme den Entzündungshemmer zur Vorsorge ein.