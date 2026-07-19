Darum gehts
- Andrew und Tristan Tate in Miami wegen britischem Auslieferungsantrag festgenommen
- Vorwürfe: Vergewaltigung, Menschenhandel, verbotene Pornografie und Körperverletzung
- Andrew Tate hat mit frauenfeindlichen Botschaften Millionen Follower im Netz
Neue Justiz-Sorgen für Frauenfeind Andrew Tate (39): US-Marshals haben den Vordenker der sogenannten «Manosphere» gemeinsam mit seinem Bruder Tristan (38) in Miami festgenommen. Hintergrund ist laut dem Sender CNN ein Auslieferungsantrag aus Grossbritannien.
Die britischen Behörden werfen den Tate-Brüdern unter anderem Vergewaltigung, Menschenhandel, Besitz von verbotener Pornografie und Körperverletzung vor. In Rumänien läuft wegen ähnlicher Vorwürfe ein weiteres Verfahren gegen die beiden.
Millionen Follower im Netz
Andrew Tate erreicht im Netz Millionen Follower mit seiner Mischung aus Frauenhass und Männlichkeitskult. Unter anderem befürwortet Tate Gewalt in Beziehungen, um Frauen zu kontrollieren.
Die Tates müssen nächste Woche vor einem Gericht in Miami erscheinen, berichtet der Sender unter Berufung auf Insider in der Strafverfolgung.
Ein Anwalt der Brüder kritisierte den Auslieferungsantrag. Andrew und Tristan Tate seien unschuldig. Ausserdem bestehe ein Abkommen, wonach Grossbritannien keine Auslieferung beantragen würde, solange das rumänische Verfahren noch hängig ist.