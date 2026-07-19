Bei Andrew Tate und seinem Bruder klickten in Miami die Handschellen. Grossbritannien fordert die Auslieferung wegen Vergewaltigung und Menschenhandels. Auch in Rumänien läuft ein Verfahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew und Tristan Tate in Miami wegen britischem Auslieferungsantrag festgenommen

Vorwürfe: Vergewaltigung, Menschenhandel, verbotene Pornografie und Körperverletzung

Andrew Tate hat mit frauenfeindlichen Botschaften Millionen Follower im Netz

Gabriel Knupfer Redaktor News

Neue Justiz-Sorgen für Frauenfeind Andrew Tate (39): US-Marshals haben den Vordenker der sogenannten «Manosphere» gemeinsam mit seinem Bruder Tristan (38) in Miami festgenommen. Hintergrund ist laut dem Sender CNN ein Auslieferungsantrag aus Grossbritannien.

Die britischen Behörden werfen den Tate-Brüdern unter anderem Vergewaltigung, Menschenhandel, Besitz von verbotener Pornografie und Körperverletzung vor. In Rumänien läuft wegen ähnlicher Vorwürfe ein weiteres Verfahren gegen die beiden.

Millionen Follower im Netz

Andrew Tate erreicht im Netz Millionen Follower mit seiner Mischung aus Frauenhass und Männlichkeitskult. Unter anderem befürwortet Tate Gewalt in Beziehungen, um Frauen zu kontrollieren.

Die Tates müssen nächste Woche vor einem Gericht in Miami erscheinen, berichtet der Sender unter Berufung auf Insider in der Strafverfolgung.

Ein Anwalt der Brüder kritisierte den Auslieferungsantrag. Andrew und Tristan Tate seien unschuldig. Ausserdem bestehe ein Abkommen, wonach Grossbritannien keine Auslieferung beantragen würde, solange das rumänische Verfahren noch hängig ist.