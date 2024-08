Neue Ermittlungen gegen Andrew Tate und seinen Bruder Tristan: Rumänische Behörden durchsuchen ihr Haus in Bukarest.

1/5 Andrew Tate spricht vor dem Verhör durch die rumänische Polizei mit Medienvertretern.

AFP Agence France Presse

Im Zuge neuer Ermittlungen sind der umstrittene Influencer Andrew Tate (37) und sein Bruder Tristan (36) von rumänischen Ermittlern befragt worden. Zuvor liess die für organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft das Haus der Tates durchsuchen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft erklärte weiter, es seien «vier Durchsuchungsbefehle» in Bukarest und der Umgebung der rumänischen Hauptstadt vollstreckt worden.

Dabei gehe es um die Delikte «Bildung einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandel mit Minderjährigen» sowie «sexuelle Beziehungen mit einem Minderjährigen» und «Geldwäsche». Ob sich die Vorwürfe direkt gegen den Andrew Tate und den Tristan Tate richten, blieb unklar.

Prozesstermin steht noch nicht fest

Andrew und Tristan Tate waren Ende 2022 festgenommen worden. Im Juni 2023 wurden sie beschuldigt, Frauen durch Vortäuschung von Gefühlen in die Falle gelockt und sie anschliessend zur Produktion pornografischer Filme gezwungen zu haben. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Andrew Tate wird Vergewaltigung in zwei Fällen vorgeworfen.

Die britischen Behörden haben in einem anderen Fall bereits wegen strafrechtlicher Ermittlungen zu Vergewaltigung und Menschenhandel einen internationalen Haftbefehl für die Brüder erwirkt, die seit einiger Zeit in Rumänien leben. Sie sind in Grossbritannien zudem wegen Steuerbetrugs angeklagt. Dort sollen sie zwischen 2014 und 2022 keine Steuern auf Interneteinnahmen von 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) gezahlt haben.

Neun Millionen Follower auf Tiktok

Die Brüder weisen die Vorwürfe zurück. Sie sind in Rumänien derzeit auf freiem Fuss, dürfen aber das Land nicht verlassen.

Andrew Tate wurde wegen wiederholter frauenfeindlicher Äusserungen aus mehreren Online-Netzwerken wie Instagram und Tiktok verbannt. Der ehemalige Kickboxer hat aber noch immer mehr als neun Millionen Follower im Onlinedienst X.