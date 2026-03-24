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Bremsung in letzter Sekunde
Lufthansa schockt Passagiere mit dramatischem Startabbruch

Unvorhersehbare Windverhältnisse zwangen Lufthansa-Piloten in Denver zu einem abrupten Bremsmanöver. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Airbus A350-900 der Lufthansa: Eine Maschine dieses Typs musste den Start in Denver abbrechen.
Foto: imago images/Aviation-Stock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lufthansa-Airbus A350-900 bricht in Denver Start abrupt ab
  • Drei Reifen sollen bei Bremsung von über 300 km/h geplatzt sein
  • 314 Passagiere evakuiert, keine Verletzten, Flugzeug stundenlang überprüft
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Gabriel KnupferRedaktor News

Schreckmoment auf dem Flughafen von Denver (USA): Ein Airbus A350-900 der Lufthansa mit Destination München, brach am Freitag in letzter Sekunde den Start ab, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

«Grund waren ungünstige und nicht vorhersehbare Windverhältnisse während des Startvorgangs», schrieb die Lufthansa gegenüber der Zeitung. «Die Cockpitbesatzung traf diese Entscheidung gemäss den geltenden Standardverfahren.»

Bereits auf über 300 km/h beschleunigt

Ein angeblicher Passagier beschrieb in den sozialen Medien, dass die Maschine bereits auf über 300 km/h beschleunigt hatte, als sie plötzlich abbremste. Bei der harten Bremsung sollen drei Reifen geplatzt sein.

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Die 314 Passagiere und Crewmitglieder mussten auf der Startbahn aussteigen, wo der Airbus noch mehrere Stunden nach dem abgebrochenen Start auf Schäden überprüft wurde. «Die Passagiere wurden anschliessend zurück ins Terminal gebracht und auf alternative Flüge umgebucht», sagte die Lufthansa gegenüber «Bild». Verletzt wurde niemand.

Der Denver International Airport ist auf 1655 Metern über Meer gelegen und bekannt für seine unvorhersehbaren Turbulenzen. Die Startbahnen sind besonders lang, weil die Flugzeuge in der Höhe weniger Leistung bringen.

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