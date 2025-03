Ein Flugzeug der American Airlines geriet nach der Landung in Denver in Brand. Wegen Triebwerksproblemen musste die Maschine umgeleitet werden. Die Passagiere brachten sich über die Flügel in Sicherheit.

1/6 Über die Flügel retteten sich die Passagiere. Foto: AFP

Darum gehts American Airlines Flugzeug fängt nach Landung in Denver Feuer

Passagiere evakuierten über Flügel und Notrutschen nach Triebwerksproblemen

172 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder waren an Bord der Boeing 737-800 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dichter schwarzer Rauch und meterhohe Flammen: Ein Flugzeug der American Airlines ging am Donnerstagabend nach der Landung in Denver plötzlich in Flammen auf. Das Feuer zwang die evakuierten Passagiere, sich über die Flügel in Sicherheit zu bringen. In Onlinenetzwerken waren dramatische Bilder des Vorfalls zu sehen.

Die Boeing 737-800, die in den US-Bundesstaat Texas unterwegs war, wurde kurz nach dem Start in Colorado Springs zum Flughafen Denver umgeleitet. Der Grund: Die Crew meldete Triebwerk-Probleme, wie die amerikanische Flugbehörde FAA mitteilte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Immer wieder Zwischenfälle

Gegen 17.15 Uhr landete die Maschine mit 172 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord auf dem internationalen Flughafen Denver, bevor eines der Triebwerke Feuer fing. Die Passagiere retteten sich auf die Tragflächen der Maschine, bevor sie über Notrutschen evakuiert wurden. 12 Personen wurden leicht verletzt.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Eine entsprechende Untersuchung wurde eingeleitet. Die FAA, American Airlines und der Flughafen von Denver reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Eine Serie von Zwischenfällen in der US-Luftfahrt hat zuletzt Zweifel an der Sicherheit geweckt. Gleichzeitig versucht die Regierung von US-Präsident Donald Trump (78), die Kosten für US-Luftfahrtbehörden zu senken.