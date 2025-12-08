DE
FR
Abonnieren

Bordcomputer gehackt?
In Russland springen plötzlich Hunderte Porsches nicht mehr an

Reiche Russen haben ein rätselhaftes Problem: Ihre luxuriösen Porsches liegen lahm. Ein Experte vermutet die Ukraine hinter dem Ausfall.
Publiziert: 08.12.2025 um 23:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/4
Porsche-Händler in Moskau im November 2024: Die Sanktionen werden bei Luxusautos umgangen.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Porsches in Russland springen plötzlich nicht mehr an
  • Ukraine könnte hinter mutmasslichem Hack der Luxuswagen stecken
  • Trotz Sanktionen wurden 2024 2000 neue Porsches nach Russland geschleust
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Die reichen Russen lieben ihre Porsches. Doch wie die deutsche «Bild»-Zeitung berichtet, häuft sich ein rätselhaftes Problem: Ihre Luxus-Karossen springen plötzlich nicht mehr an.

Laut dem Bericht liegen Hunderte Autos lahm. Auffällig: Betroffen sind nur Porsches und auch nur in Russland, wie der Hersteller gegenüber der Zeitung bestätigte.

Von der Ukraine gehackt?

Hat Porsche die Autos blockiert? Laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (74) ist das unwahrscheinlich. Er hat vielmehr die Ukraine in Verdacht. Die Autos seien wohl gehackt worden. «Ich würde die Ukrainer nicht ausschliessen, die sich gegen Russland wehren», sagte Dudenhöffer zu «Bild». «Die, die Porsche fahren, sind die Stützen des Systems von Putin.»

Weitere Stories zum Ukraine-Krieg
Selenski soll Trumps neuen Friedensplan nicht gelesen haben
«Ein bisschen enttäuscht»
Selenski soll Trumps neuen Friedensplan nicht gelesen haben
Das sind die Protz-Anwesen der Putin-Freunde
Mit Video
Luxus trotz Sanktionen
Putins Freunde klotzen mit fetten Villen
Warum die Welt gefährlicher wird, wenn Putins Landhunger gestillt wird
Analyse
«Gebt mir den Donbass!»
Warum die Welt gefährlicher wird, wenn Putin erhört wird
Ende des Ukraine-Krieges hängt von Russland ab
Ukraine-Frieden nur mit Kreml
USA gestehen Machtlosigkeit gegenüber Putin ein

So fuhr zum Beispiel auch der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew (60) vor dem Krieg einen Porsche wie Fotos zeigen. Gut möglich also, dass die Ukraine die reichen Russen da treffen will, wo es wehtut: beim Sportwagen.

Sanktionen werden umgangen

Klar ist: Die Russland-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs werden im Luxus-Auto-Bereich umgangen. Allein 2024 sollen 2000 neue Porsches nach Russland geschleust worden sein.

Laut Dudenhöffer werden die Autos von Mittelsmännern in Saudi-Arabien, China und Südamerika gekauft und anschliessend nach Russland verfrachtet. Auch Ersatzteile würden weltweit zusammengekauft und nach Russland gebracht.


Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen