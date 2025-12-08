Reiche Russen haben ein rätselhaftes Problem: Ihre luxuriösen Porsches liegen lahm. Ein Experte vermutet die Ukraine hinter dem Ausfall.

In Russland springen plötzlich Hunderte Porsches nicht mehr an

In Russland springen plötzlich Hunderte Porsches nicht mehr an

Darum gehts Porsches in Russland springen plötzlich nicht mehr an

Ukraine könnte hinter mutmasslichem Hack der Luxuswagen stecken

Trotz Sanktionen wurden 2024 2000 neue Porsches nach Russland geschleust Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die reichen Russen lieben ihre Porsches. Doch wie die deutsche «Bild»-Zeitung berichtet, häuft sich ein rätselhaftes Problem: Ihre Luxus-Karossen springen plötzlich nicht mehr an.

Laut dem Bericht liegen Hunderte Autos lahm. Auffällig: Betroffen sind nur Porsches und auch nur in Russland, wie der Hersteller gegenüber der Zeitung bestätigte.

Von der Ukraine gehackt?

Hat Porsche die Autos blockiert? Laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (74) ist das unwahrscheinlich. Er hat vielmehr die Ukraine in Verdacht. Die Autos seien wohl gehackt worden. «Ich würde die Ukrainer nicht ausschliessen, die sich gegen Russland wehren», sagte Dudenhöffer zu «Bild». «Die, die Porsche fahren, sind die Stützen des Systems von Putin.»

So fuhr zum Beispiel auch der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew (60) vor dem Krieg einen Porsche wie Fotos zeigen. Gut möglich also, dass die Ukraine die reichen Russen da treffen will, wo es wehtut: beim Sportwagen.

Sanktionen werden umgangen

Klar ist: Die Russland-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs werden im Luxus-Auto-Bereich umgangen. Allein 2024 sollen 2000 neue Porsches nach Russland geschleust worden sein.

Laut Dudenhöffer werden die Autos von Mittelsmännern in Saudi-Arabien, China und Südamerika gekauft und anschliessend nach Russland verfrachtet. Auch Ersatzteile würden weltweit zusammengekauft und nach Russland gebracht.



