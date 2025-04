Was möchte Dmitri Medwedew der Welt mit diesem Bild erzählen? Foto: IMAGO/SNA

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Ein bisschen Puppentheater, ein bisschen Weltuntergang: Dmitri Medwedew (59), rechte Hand von Kremlchef Wladimir Putin (72) und Vizechef des russischen Sicherheitsrats, hat sich in Moskau eine Bühne gesucht, die sogar für Kremlverhältnisse schräg ist. Während einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung in Moskau, die den Titel «Unsere gefährliche Welt: Wer trägt die Schuld und was ist zu tun?» trug, verglich er US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski mit Stoffpuppen der Kinderserie «The Muppets». Russisches Propaganda-Theater vom Feinsten. Doch was steckt dahinter?