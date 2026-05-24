Zwei kleine Buben wurden auf einer heissen Landstrasse in Portugal ausgesetzt. Ihre Mutter und ihr Stiefvater – ein Ex-Polizist – sitzen in U-Haft. Nun prüft die Behörde, ob der leibliche Vater die Kinder aufnehmen darf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Kinder auf heisser Strasse in Portugal ausgesetzt entdeckt

Mutter und Ex-Polizist in U-Haft, bizarre Gerichtsszene beschrieben

Vater ohne Sorgerecht will Kinder abholen, Behörden prüfen Voraussetzungen

Janine Enderli Redaktorin News

Wenn man diese Geschichte liest, läuft es einem kalt den Rücken hinunter: Vergangene Woche fanden Passanten per Zufall zwei Kinder mitten auf einer heissen Landstrasse in Portugal – sie wurden mutmasslich von ihrer Mutter und deren Partner ausgesetzt. Sie hatten nur zwei Orangen und ein bisschen Wasser bei sich.

Mittlerweile konnten die Sexualtherapeutin (41) und der Ex-Polizist (55) gefasst werden. Sie sitzen in U-Haft. Während die Eltern vor Gericht einen bizarren Auftritt hinlegten, arbeiten die Behörden daran, die Brüder Zacharie (3) und Barthélémy (5) wieder mit ihrer Familie zu vereinen. Offenbar will der leibliche Vater der Buben sie abholen.

Was passiert als Nächstes mit den Kindern?

Das Problem: Dieser hat kein Sorgerecht, wie Recherchen von «Bild» zeigen. Nun prüfen die Behörden, inwiefern der Vater die Voraussetzungen im Sinne des Kindeswohls erfüllt. Falls ausreichend Gründe vorliegen, dass die Brüder bei dem Franzosen in sicheren und stabilen Verhältnissen leben können, könne eine Übergabe erfolgen.

Weshalb die Mutter und ihr Partner die Kinder ausgesetzt haben, ist nach wie vor unklar. Laut portugiesischen Medien hätten sie sich zudem abgesprochen, vor Gericht «verrückt» wirken zu wollen. Die Mutter sang auf dem Weg zum Haftrichter plötzlich, der Stiefvater brüllte herum und rief vor wartenden Journalistinnen und Journalisten «Je vous aime», auf Deutsch: «Ich liebe euch.»

Ein portugiesischer Polizist, der Französisch spricht, soll im Gespräch der beiden den Satz «Wir müssen verrückt wirken» gehört haben. Demnach wollten sie so erreichen, als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden.