Mädchen (†8) fällt vom Velo – Bus überrollt sie

Ein achtjähriges Mädchen ist in der deutschen Hauptstadt Berlin tödlich verunglückt: Nach einem Sturz mit dem Velo auf der Potsdamer Strasse wurde es von einem Bus überrollt.

Darum gehts In Berlin überrollte ein Bus ein Mädchen (†8) nach Velosturz

Sie starb am Unfallort, die Mutter steht unter Schock

Unklar ist, ob der weggefahrene BVG-Fahrer den Unfall bemerkte

Marian Nadler Redaktor News

Horror-Unfall in der deutschen Hauptstadt Berlin am späten Samstagnachmittag: Gegen 17 Uhr starb im Ortsteil Tiergarten ein Mädchen (†8). Was war passiert?

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Das Kind war mit seiner Mutter auf der Potsdamer Strasse mit dem Velo unterwegs, als es plötzlich mit dem Velo zu Boden stürzte. Im Anschluss wurde das Mädchen von einem Bus überrollt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

BVG sind «tief betroffen»

«Die Mutter steht unter Schock und wird derzeit medizinisch versorgt», schrieb die Berliner Polizei am Samstagabend auf der Plattform X. Die Potsdamer Strasse wurde aufgrund der polizeilichen Massnahmen zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», erklärten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.»

Bemerkte Fahrer den Unfall gar nicht?

Der Berliner «Tagesspiegel» berichtete, dass der beteiligte BVG-Bus sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort befand. Es stellt sich die Frage, ob der Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat.

Die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle geht in Deutschland seit Jahren zurück. Aber: Die Zahl der tödlich verunglückten Velofahrer und Kinder stieg zuletzt etwas, schreibt der «Spiegel». Gemäss dem Statistischen Bundesamt wurden 2025 74 Kinder im Strassenverkehr getötet.