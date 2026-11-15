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Tödlicher Verkehrsunfall in Berlin
Mädchen (†8) fällt vom Velo – Bus überrollt sie

Ein achtjähriges Mädchen ist in der deutschen Hauptstadt Berlin tödlich verunglückt: Nach einem Sturz mit dem Velo auf der Potsdamer Strasse wurde es von einem Bus überrollt.
Publiziert: vor 3 Minuten
Den Unfall überlebte das Mädchen nicht. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/Einsatz-Report24

Darum gehts

  • In Berlin überrollte ein Bus ein Mädchen (†8) nach Velosturz
  • Sie starb am Unfallort, die Mutter steht unter Schock
  • Unklar ist, ob der weggefahrene BVG-Fahrer den Unfall bemerkte
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Marian NadlerRedaktor News

Horror-Unfall in der deutschen Hauptstadt Berlin am späten Samstagnachmittag: Gegen 17 Uhr starb im Ortsteil Tiergarten ein Mädchen (†8). Was war passiert?

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Das Kind war mit seiner Mutter auf der Potsdamer Strasse mit dem Velo unterwegs, als es plötzlich mit dem Velo zu Boden stürzte. Im Anschluss wurde das Mädchen von einem Bus überrollt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

BVG sind «tief betroffen»

«Die Mutter steht unter Schock und wird derzeit medizinisch versorgt», schrieb die Berliner Polizei am Samstagabend auf der Plattform X. Die Potsdamer Strasse wurde aufgrund der polizeilichen Massnahmen zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

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«Wir sind tief betroffen von diesem tragischen Unglück», erklärten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). «Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Kind und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen.»

Bemerkte Fahrer den Unfall gar nicht?

Der Berliner «Tagesspiegel» berichtete, dass der beteiligte BVG-Bus sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Unfallort befand. Es stellt sich die Frage, ob der Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat.

Die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle geht in Deutschland seit Jahren zurück. Aber: Die Zahl der tödlich verunglückten Velofahrer und Kinder stieg zuletzt etwas, schreibt der «Spiegel». Gemäss dem Statistischen Bundesamt wurden 2025 74 Kinder im Strassenverkehr getötet.

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