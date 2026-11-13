«Offenkundig ein Brandanschlag»

Wer steckte den BMW von Julian Reichelt in Brand? Nach dem Feuer in Berlin-Charlottenburg ermittelt der Staatsschutz wegen möglicher politischer Motivation, während der Nius-Chefredaktor von Einschüchterung spricht.

Darum gehts Das Auto von Nius-Chefredaktor Julian Reichelt brannte in Berlin-Charlottenburg nahezu aus

Reichelt spricht von einem gezielten Anschlag und einem Einschüchterungsversuch gegen Medien

Die Polizei bestätigt Brandstiftung, der Staatsschutz ermittelt, verletzt wurde dabei niemand

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Unbekannte haben in Berlin-Charlottenburg das Auto von «Nius»-Chefredaktor Julian Reichelt (45) in Brand gesetzt. Das Feuer zerstörte den BMW X5 in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr nahezu vollständig, wie Reichelt selbst auf «Nius» berichtet.

Als Reichelt am Freitagmorgen aufwacht, hat er eine Nachricht vom Nachbarn auf dem Handy: Ob er sein Auto ausleihen wolle. Erst beim Blick aus dem Fenster sieht der 45-Jährige das ausgebrannte Wrack. Er bezeichnet den Vorfall als «Schock».

«Das ist das Antlitz des Linksextremismus»

Für den Chefredaktor steht fest, dass es kein Zufall war: «Es ist vollkommen klar, dass dies ein gezielter Anschlag war», sagt er in der Sendung «Nius Live». Er wertet die Tat als «Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien, die sich diesem Linksextremismus entgegenstellen».

Laut Reichelt haben die Täter vermutlich ausgekundschaftet, welches Auto ihm gehöre, und den passenden Moment abgewartet. Einknicken will der ehemalige «Bild»-Chef aber nicht: «Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen.» Weiter sagt er: «Das ist das Antlitz des Linksextremismus, der in Berlin demnächst im Roten Rathaus sitzen wird.» Damit spielt Reichelt auf die letzten Wahlen in der deutschen Hauptstadt an, bei denen die Linke stärkste Partei wurde.

Alice Weidel: «Offener Angriff auf Pressefreiheit»

Auf der Plattform X solidarisieren sich bekannte Persönlichkeiten mit dem Journalisten. AfD-Chefin Alice Weidel (47) verurteilt den Vorfall deutlich und schreibt: «Der Brandanschlag auf das Auto von Nius-Chefredakteur @jreichelt ist ein offener Angriff auf Pressefreiheit und kritischen Journalismus. Wer unbequeme Medien einschüchtern will, greift die Grundpfeiler der Demokratie an.»

Auch Reichelts ehemaliger Kollege und «Bild»-Vize Paul Ronzheimer (41) meldet sich auf X zu Wort: «Es darf nicht sein, dass Menschen Angst haben müssen, weil sie ihre Meinung sagen.»

Polizei bestätigt Brandstiftung – Staatsschutz ermittelt

Die Berliner Polizei bestätigte den Brand des Wagens eines Medienunternehmens in Charlottenburg. Weil die Ermittler eine politische Tatmotivation nicht ausschliessen können, übernahm der Staatsschutz des Landeskriminalamts den Fall wegen Verdachts auf Brandstiftung. Verletzt wurde laut Polizei niemand.