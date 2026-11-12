Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg erweckte die Fridays for Future im Jahr 2018 zum Leben. Weltweit überzeugte sie Schülerinnen und Schüler, für den Kampf gegen den Klimawandel den Unterricht zu schwänzen. Acht Jahre später lacht sie über ihre Nachfolger.

Darum gehts Greta Thunberg startete 2018 den Schulstreik fürs Klima und wurde weltweit als FFF-Gesicht bekannt

Ein Dokumentarfilm zeigt, wie Thunberg in Berlin über FFF-Proteste lacht und «Cut» in die Kamera ruft

Seit dem 7. Oktober 2023 tritt Thunberg pro-palästinensisch auf, FFF Deutschland distanziert sich

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Greta Thunberg (23) gehört weltweit zu den bekanntesten Aktivistinnen. Während sie ursprünglich gegen den Klimawandel demonstrierte, ist sie mittlerweile eine bekennende Anhängerin der Pro-Palästina-Bewegung. Nun sorgt eine absurde Szene aus einem deutschen Dokumentarfilm von Hubertus Koch (37) für Unverständnis.

Der kurze Clip wurde im Sommer 2026 in einem palästinensischen Restaurant in Berlin aufgenommen. Gegenüber Thunberg gibt Koch an, dass in Berlin an dem Tag Fridays-for-Future-Proteste angesagt seien. «Wirklich?», fragt die Aktivistin und bricht in lautes Gelächter aus. Zwischen dem Lachanfall presst sie lediglich ein «Die machen das immer noch?» hervor. Eine Erklärung bleibt aus: Thunberg ruft «Cut» in die Kamera.

Pro-Palästina-Haltung führte zu Zerwürfnis mit Fridays for Future

Greta Thunberg gilt als Gründerin der Bewegung Fridays for Future. Im Jahr 2018 setzte sich die damals 15-jährige Schülerin mit einem Schild vor das schwedische Reichstagsgebäude. «Schulstreik für das Klima», war darauf zu lesen. In den darauffolgenden Jahren schlossen sich immer mehr junge Menschen Thunbergs Protest an und schwänzten dafür den Unterricht. Thunberg blieb das Gesicht der Bewegung und hatte zahlreiche Auftritte bei internationalen Klimakonferenzen.

Doch seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Schwedin ihre Prioritäten geändert. Immer wieder bekundete sie Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen – zu Beginn oftmals im Namen der schwedischen Gruppierung von Fridays for Future, später auch über den X-Account des Dachverbandes. Mit zunehmender Spannung im Nahostkonflikt vermischte Thunberg die Grenzen zwischen ihrem Pro-Palästina-Aktivismus und der internationalen Klimabewegung immer mehr.

Ihre Bekundungen wurden radikaler, und sie wurde teils wegen antisemitischen Äusserungen streng kritisiert. Wie die «Frankfurter Allgemeine» berichtete, führte das zunehmend zu Spaltungen innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung. Auch die deutsche Abteilung von Fridays for Future distanzierte sich bereits im Jahr 2023 klar von Greta Thunberg.

Aktuell ist sie an einer Klimakonferenz

Auch noch im Jahr 2026 zeigt sich, dass Greta Thunberg ihre Bekanntheit für unterschiedliche Zwecke nutzt. Aktuell befindet sich die 23-Jährige auf der Uno-Klimakonferenz in Antalya in der Türkei. Zuletzt hatte sie im Jahr 2021 an einer Uno-Klimakonferenz teilgenommen. Wie der «Stern» berichtet, widmete sie sich erneut ihrem Kernthema, der Klimakrise. Allerdings habe sie am Rande der Konferenz zu einem Ölembargo gegen Israel aufgerufen.