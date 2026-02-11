Manche Geschichten klingen zu verrückt, um wahr zu sein. Und doch hat sich diese genau so in Deutschland zugetragen: Samstagnacht wurde ein Mann gleich zweimal von der Polizei angehalten – beide Male mit mehr als zwei Promillen im Blut.

Beim zweiten Mal war er noch betrunkener

Darum gehts Ein Deutscher (39) fuhr am Sonntag betrunken in Rheinland-Pfalz Auto

Nach zweiter Kontrolle: Promillewert stieg von 2,03 auf 2,6

Rekord: Tschechin 2024 mit 5,76 Promille hinterm Steuer erwischt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Genau zwei Stunden lagen zwischen den beiden Polizeikontrollen, denen sich ein Deutscher (39) in der Nacht auf Sonntag unterziehen musste. Weil der 39-Jährige ein auffälliges Fahrverhalten an den Tag legte – er fuhr in Schlangenlinien über eine Strasse im Bundesland Rheinland-Pfalz – wurde die Polizei alarmiert.

Die ausgerückten Beamten bemerkten bei der Kontrolle, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Nach dem ersten Mal Pusten ins Messgerät war klar: Der Mann hatte 2,03 Promille inne.

Dem Mann wurde der Autoschlüssel am Ort der Kontrolle abgenommen, das Auto liessen die Beamten verschlossen stehen. Zudem wurde ein Verfahren gegen den Deutschen eröffnet.

Keine zwei Stunden später klingelte das Telefon im Polizeiposten erneut – ein Auto sei auf derselben Bundesstrasse mit der Mittelplanke kollidiert. Erneut rückte eine Patrouille aus und fand denselben Mann, der zwischenzeitlich friedlich an der Unfallstelle hinter dem Steuer schlummerte.

Der 39-Jährige hatte sich zuvor den Zweitschlüssel für sein Fahrzeug besorgt – und auf dem Weg zurück zum Auto sogar noch mehr getrunken. Anschliessend verunfallte er mit dem Auto. Bei der zweiten Alkoholkontrolle zeigte das Messgerät 2,6 Promille an.

Tschechin mit unfassbarem Promillewert

Auch in der Schweiz werden Autofahrer immer wieder mit hohen Promillewerten angehalten. Einer der populärsten Fälle: 2024 baute der ehemalige St. Galler Regionalpolizei-Chef Valentin Aggeler (63) mit 2,05 Promille einen Unfall. Kurz darauf erklärte Aggeler, er würde frühzeitig in Pension gehen.

Auch ein Polizist der Schaffhauser Polizei baute betrunken einen Unfall. Er knallte mit einem Dienstwagen in einen Baum. Sein Atemalkoholwert lag bei rund 3 Promille.

Der Negativrekord geht aber wohl in ein anderes Land. 2024 fuhr eine Tschechin beim Parkieren in mehrere andere Fahrzeuge. Einmal in die Parklücke gelangt, schaffte sie es nicht, selbst aus dem Auto zu steigen. Schlussendlich musste die Polizei sie befreien.

Wegen einer starken Alkoholfahne musste auch die Tschechin ins Alkoholmessgerät pusten. Die Frau wies demnach einen Alkoholwert von 5,76 Promille auf. In einem Beitrag auf Facebook schrieben die zuständigen Beamten daraufhin: «Selbst die Polizei staunte nicht schlecht.»