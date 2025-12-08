In Lettland hat die Polizei einen zehnjährigen Jungen am Steuer eines Autos erwischt. Sein stark betrunkener Vater sass auf dem Rücksitz. Bei dem Mann wurde ein Promillewert von 2,56 festgestellt.

Darum gehts Zehnjähriger Bub lenkte Auto, betrunkener Vater sass hinten

Polizei entdeckte unsichere Fahrweise und stoppte das Fahrzeug in Lettland

Vater hatte 2,56 Promille Alkohol im Blut, Verfahren wurde eingeleitet

Janine Enderli Redaktorin News

In der lettischen Region Cēsis hat die Polizei am Wochenende eine besonders alarmierende Entdeckung gemacht: Ein zehnjähriger Bub sass am Steuer eines Autos, während sein betrunkener Vater hinter ihm sass.

Wie die Polizei gegenüber lettischen Medien erklärte, war der Volvo zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen.

Promillewert von 2,56

Nach dem Anhalten des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Kind das Auto lenkte, während der Vater – mit einem Atemalkoholwert von 2,56 Promille – stark betrunken auf dem Rücksitz sass. Die Polizei brachte den Jungen nach Hause.

Gegen den Vater wurde ein Verfahren eingeleitet.