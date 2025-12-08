Darum gehts
- Zehnjähriger Bub lenkte Auto, betrunkener Vater sass hinten
- Polizei entdeckte unsichere Fahrweise und stoppte das Fahrzeug in Lettland
- Vater hatte 2,56 Promille Alkohol im Blut, Verfahren wurde eingeleitet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
In der lettischen Region Cēsis hat die Polizei am Wochenende eine besonders alarmierende Entdeckung gemacht: Ein zehnjähriger Bub sass am Steuer eines Autos, während sein betrunkener Vater hinter ihm sass.
Wie die Polizei gegenüber lettischen Medien erklärte, war der Volvo zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen.
Promillewert von 2,56
Nach dem Anhalten des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Kind das Auto lenkte, während der Vater – mit einem Atemalkoholwert von 2,56 Promille – stark betrunken auf dem Rücksitz sass. Die Polizei brachte den Jungen nach Hause.
Gegen den Vater wurde ein Verfahren eingeleitet.