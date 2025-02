Mutige Aktion Zwei Frauen stoppen volltrunkenen Busfahrer in Tschechien

Mit 3,78 Promille im Blut beförderte ein Busfahrer eines Linienbusses in Tschechien am Montagnachmittag 19 Fahrgäste. In einer mutigen Aktion konnten zwei Frauen den betrunkenen Busfahrer stoppen und Schlimmeres verhindern.

Publiziert: vor 18 Minuten