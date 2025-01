Unfall in Willisau LU Betrunkener Autofahrer knallt in entgegenkommendes Fahrzeug

Ein betrunkener Autolenker ist am Samstag in Willisau LU mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 41 Minuten