Verkehrsunfall Betrunkener Automobilist fährt in Sirnach TG in einen Betontopf

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen in Sirnach TG bei einer Verzweigung von der Strasse abgekommen und in einem Garten gegen einen Betontopf gefahren. Der 40-Jährige blieb unverletzt.