Ein ehemaliger Polizist der Schaffhauser Polizei hat Bussgelder gestohlen und fuhr betrunken Dienstwagen. Mit 3 Promille kollidierte er mit einem Baum. Er wurde nun verurteilt.

Er sollte für Recht und Ordnung sorgen, doch stattdessen beging er Verbrechen – und das über Jahre. Ein Ex-Polizist der Schaffhauser Polizei wurde per Strafbefehl verurteilt. Er hat in 111 Fällen Bussgelder in die eigene Tasche gesteckt. Konkret geht es um 33'000 Franken, wie «Radio Munot» berichtet.

Und nicht nur das: Der Beamte nutzte auch zivile Autos der Polizei für private Fahrten. Unter anderem fuhr er zum Beispiel nach Dienstende zu einem Swingerclub und soll dann danach betrunken wieder ins Auto gestiegen sein.

Schadensersatzzahlung an die Polizei

Damals ging die Sufffahrt noch glimpflich aus. Anders als bei einer weiteren Fahrt. Der Polizist fuhr mit einem Dienstwagen gegen einen Baum. Und er hatte ordentlich getankt: rund 3 Promille.

Wegen Veruntreuung wurde der Ex-Polizist verurteilt. Er muss insgesamt 2825 Franken zahlen. Hinzukommt eine Schadensersatzzahlung von rund 15'000 Franken an die Polizei.