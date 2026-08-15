250 Tage auf See: Trump spielt Probleme auf dem US-Flugzeugträger Abraham Lincoln herunter. Demokraten fordern eine Untersuchung.

Trump will von Problemen auf US-Flugzeugträger nichts wissen

Trump will von Problemen auf US-Flugzeugträger nichts wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump relativiert 250-tägigen Einsatz der USS Abraham Lincoln

Schimmel, Essensrationierung und Suizidversuche sollen Besatzung belasten

Demokraten fordern Untersuchung

Gabriel Knupfer Redaktor News

Donald Trump (80) wiegelt die Zustände auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ab. Der Einsatz dauert schon über 250 Tage. Das sei «bei weitem nicht lang genug», sagte der US-Präsident laut CNN.

Auch Bedenken der Angehörigen zum langen Einsatz der Besatzung habe er nicht gehört, so Trump. Dennoch werde die USS Abraham Lincoln bald abgelöst. Sie werde durch «ein anderes, sehr ähnliches Schiff» ersetzt.

Harter Einsatz

Zuvor hatten US-Medien von gravierenden Problemen auf dem Flugzeugträger berichtet. Verschimmelte Duschen, rationierte Mahlzeiten, harte Schichten und der lange Einsatz würden der Besatzung schwer zu schaffen machen. Immer wieder komme es zu Suizidversuchen.

Die USS Abraham Lincoln war am 21. November 2025 aus San Diego ausgelaufen. Wegen des israelisch-amerikanischen Angriffs auf den Iran wurde der Einsatz immer wieder verlängert. Inzwischen fordern demokratische Abgeordnete eine Untersuchung der Umstände auf dem 6,8 Milliarden Dollar teuren Kriegsschiff.