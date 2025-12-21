Bei einer Rede über die wirtschaftliche Lage der USA teilt US-Präsident Donald Trump plötzlich pikante Details zur Unterwäsche seiner Frau Melania. Diese soll mit ihren «Höschen» besonders akribisch vorgehen.

Darum gehts Trump teilt pikantes Detail über Melanias Unterwäsche bei Auftritt in North Carolina

FBI durchsuchte Melanias Kleiderschrank und hinterliess Chaos in Mar-a-Lago

Melania Trump soll ihre Unterwäsche «perfekt» falten und bügeln Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump (79) am Freitagabend bei einem Auftritt in Rocky Mount, North Carolina, über die wirtschaftliche Lage der USA sprechen, doch dann teilte er ein pikantes Detail über seine Frau Melania Trump (55).

Als er über eine FBI-Durchsuchung auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago im Jahr 2022 wetterte, griff er eine ganz besondere Anekdote auf. «Sie gingen in den Kleiderschrank meiner Frau. Und ich sage Ihnen eins: Erstens ist das sehr schlimm, aber es klingt ein bisschen seltsam. Sie schauten sich ihre Schubladen an», erzählte der US-Präsident lachend.

«Ihre Unterwäsche ist perfekt gefaltet und verpackt»

Dann ging er ins Detail und beschrieb die Unterwäsche seiner Frau: «Sie ist eine sehr ordentliche Person. Ihre Unterwäsche, manchmal auch als Höschen bezeichnet, sie ist perfekt gefaltet und verpackt.»

Warum das so sei, dafür hat Donald Trump auch eine Erklärung: «Wissen Sie, das ist der Teil der Welt, aus dem sie kommt, alles war perfekt, kein Problem, falten, falten, falten. Ich glaube, sie bügelt sie, um sicherzugehen, dass es genau so ist», fuhr Trump fort und machte dabei Hand- und Bügelbewegungen. Das führte beim Publikum zu viel Heiterkeit.

Dass die Durchsuchung in Mar-a-Lago solch ein Chaos hinterlassen habe, habe Melania Trump entsetzt, erklärte der US-Präsident weiter. «Es ist schrecklich, sie sind in das Zimmer meines kleinen Jungen gegangen», soll sie gesagt haben. Warum die Razzia damals stattfand, erklärt Donald Trump nicht. Doch er bekräftigte: «Es ist illegal und es ist widerlich!».