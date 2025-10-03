DE
Bartłomiej Morawski (58)
Interpol jagt polnischen TV-Star

Der ehemalige polnische TV-Star Bartłomiej Morawski wird von Interpol gesucht. Er wurde wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen verurteilt und wird weiterer Sexualverbrechen verdächtigt.
Darum gehts

  • Ex-TV-Star und Politiker Bartłomiej Morawski von Interpol gesucht
  • Morawski gab sich online als Fotograf aus, um Opfer anzulocken
  • Zu 5 Jahren Haft wegen Vergewaltigung einer Jugendlichen (16) verurteilt, verdächtigt 14 weitere Sexualdelikte begangen zu haben
Blick Newsdesk

Der ehemalige polnische TV-Star und Politiker der Partei PIS, Bartłomiej Morawski (58), wird von Interpol gesucht. Wie «Fakt» berichtet, wurde eine internationale Fahndung eingeleitet.

Morawski wurde im Juni 2024 vom Bezirksgericht in Warschau wegen Vergewaltigung einer Jugendlichen (16) zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er wird verdächtigt, 14 weitere Sexualdelikte verübt zu haben. Perfide: Um an seine Opfer heranzukommen, gab sich Morawski online als Fotograf aus.

Wo versteckt sich Ex-TV-Star Morawski?

Nach dem Urteil tauchte Morawski unter und ist seither flüchtig. Für den Ex-Seriendarsteller wurde eine sogenannte «Rote Ausschreibung» veröffentlicht. Sie wird für Personen herausgegeben, die schwerster Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung oder Terrorismus verdächtigt werden.

Die «Rote Ausschreibung» von Interpol ermöglicht den polnischen Strafverfolgungsbehörden eine länderübergreifende Fahndung und Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden.

Morawski könnte falsche Identitäten nutzen

Interpol hat online sein Foto und seine persönlichen Daten veröffentlicht. So erfährt die Öffentlichkeit Geburtsdatum, Grösse und Augenfarbe des Gesuchten und kann sich anhand eines Fotos und einer Täterbeschreibung ein Bild von ihm machen.

Polnische und internationale Polizeieinheiten führen nun intensive Ermittlungen im In- und Ausland durch. Eine Polizeisprecherin sagte «Fakt», dass die Ermittler davon ausgehen, dass sich Bartłomiej Morawski möglicherweise ausserhalb Polens versteckt hält. Er könnte falsche Identitäten nutzen, um unerkannt zu bleiben.

Dieser Artikel ist zuerst auf Fakt.pl erschienen.  

