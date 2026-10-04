Heftiger Mini-Hurrikan sucht Barcelona heim

Ganz Südeuropa kämpft gegen heftige Unwetter. Auch die katalanische Hauptstadt Barcelona wird von starken Niederschlägen heimgesucht – das Extremwetter forderte bisher gar zwei Tote.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Heftige Regenfälle, starke Winde und Gewitter suchten in der Nacht auf Sonntag Barcelona und die umliegenden Regionen in Katalonien heim. Das berichten mehrere spanische Medien. Aufnahmen zeigen Strassen, die zu reissenden Bächen und Busse, die überflutet wurden.

Mindestens zwei Personen sind während der Unwetter gestorben, wie der katalanische Regionalpräsident Salvador Illa auf X bekannt gab. So wurde ein 75-jähriger Mann auf einem Campingplatz von einer Mauer erschlagen, die unter den Wassermassen nachgab. Ein Familienvater verlor sein Leben, nachdem er nicht mehr aus einer überfluteten Garage kam.

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Ganz Südeuropa kämpft mit Unwettern

Am Sonntagnachmittag hat sich die Situation in vielen Provinzen wieder beruhigt – nichtsdestotrotz erklärt Illa, die Lage bleibe gefährlich. «Wir dürfen die Wachsamkeit nicht aufgeben. Wir wechseln die Phase, aber das Unwetter ist noch nicht vorbei. Die sintflutartigen Regenfälle werden in verschiedenen Gebieten während dieses Nachmittags und der Nacht anhalten.»

Bereits am Freitag wurde das kleine Städtchen Madrigueras im Herzen des Landes von heftigen Unwettern überrascht. Auch dort verlor eine 102-jährige Frau ihr Leben, nachdem ihr Haus überflutet wurde.

Doch nicht nur in Spanien kämpft man gegen das extreme Wetter. Auch auf der griechischen Insel Kreta kam es zu heftigen Niederschlägen und Stürmen. Zwei Personen starben – für eine Schweizer Familie wurden die Ferien zum Alptraum.