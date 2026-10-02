Spanische Stadt nach Starkregen überflutet

Das kleine Städtchen Madrigueras im Herzen Spaniens wurde am Freitag von heftigem Regen heimgesucht – Aufnahmen zeigen schwimmende Autos und überflutete Strassen. Es wurde eine Gefahrenlage ausgerufen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Grosse Teile Südeuropas kämpfen derzeit gegen heftige Unwetter. So erzählte eine Schweizer Familie gegenüber Blick von ihren Ferien in Kreta, die wortwörtlich ins Wasser gefallen sind. Auf der griechischen Insel starben bereits zwei Menschen aufgrund des Extremwetters.

Auch mehrere Regionen in Spanien wurden in den vergangenen beiden Tagen von Starkregen heimgesucht. Darunter auch das Städtchen Madrigueras in der Mitte des Landes. Bis zu 150 Liter pro Quadratmeter erreichten die Niederschlagsmengen. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen die Konsequenzen: überflutete Strassen, die sich in reissende Bäche verwandelten und parkierte Autos, die weggeschwemmt wurden.

Der lokale Katastrophenschutz hat eine «erhebliche Gefahrenlage» ausgerufen. Die Bevölkerung wird angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen.