Ausweichmanöver in der Luft Passagierflugzeug kollidiert fast mit US-Bomber

In den USA musste ein Pilot eines Passagierflugzeugs ein Ausweichmanöver durchführen, um nicht mit einem Flieger der US Air Force zusammenzustossen. Der Vorfall zeigt: Manchmal wird es auch in der Luft eng.

Publiziert: 16:53 Uhr