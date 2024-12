«Stopp! Stopp! Stopp!» Airbus A321 kollidiert beinahe mit Privatjet

Am Freitag kommt es am Flughafen in Los Angeles beinahe auch zu einem Unglück. Während ein Airbus A321 auf dem Weg nach Atlanta abhebt, nähert sich von der Seite ein Privatjet mit einer Basketballmannschaft an Bord. Der Pilot kann zum Glück noch rechtzeitig bremsen.