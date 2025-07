1/4 Eine grosse US-Airline hat am Montag alle Flüge gestoppt. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines hat aufgrund eines Software-Problems vorübergehend sämtliche Flüge eingestellt. Wie die Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, ereignete sich der Computer-Ausfall am Sonntagabend (Ortszeit). Dieser wirke sich auf den Flugbetrieb aus, hiess es weiter. Die Fluggesellschaft habe daher «eine vorübergehende, systemweite Unterbrechung» ihrer Flüge veranlasst, «bis das Problem behoben ist». Betroffen sind demnach auch Maschinen der Tochtergesellschaft Horizon Air.

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA teilte mit, dass das Unternehmen einen Flugstopp für sämtliche Maschinen beantragt habe. Zuletzt geriet Alaska Airlines vor allem wegen Problemen mit Flugzeugen des von Sicherheitsproblemen geplagten US-Flugzeugbauers Boeing in die Schlagzeilen. So war es unter anderem im Januar 2024 bei einer Alaska-Airline-Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 9 zu einem schwerwiegenden Zwischenfall gekommen: Kurz nach ihrem Start in Portland im US-Bundesstaat Oregon verlor das Flugzeug ein Teil der Kabinenwand. Daraufhin musste die Maschine umkehren und notlanden.