Weil ein Fluggast eine andere Passagierin angriff und ihr an den Haaren riss, sah sich ein Stewart dazu gezwungen, körperlich einzugreifen. Absicht kann dem fehlbaren Mann aber nicht unterstellt werden.

Video zeigt Notfall an Bord

1/4 Der Flugbegleiter musste handgreiflich werden, um zu helfen. Foto: Screenshot/X

Auf einen Blick Flugbegleiter schlägt Passagier nach Angriff auf Frau

Passagier hatte medizinischen Anfall und wurde aggressiv

Alaska Airlines lobt Eingreifen und sperrt Mann für zukünftige Flüge

Denis Molnar Journalist

Er sah kein anderes Mittel, als selbst Gewalt anzuwenden. Immer wieder ist auf dem Video, das in den sozialen Medien kursiert, zu sehen, wie der Flugbegleiter von Alaska Airlines auf einen Passagier einschlägt. Die Maschine war eigentlich bereit, um von Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien in Richtung Süden abzuheben. Ziel: Portland in Oregon.

Die Schläge auf Hals und Brust wurden notwendig, weil der Fluggast wohl einen «heftigen medizinischen Anfall» hatte und eine Frau attackierte, indem er ihr an den Haaren riss. Zunächst habe der Flugbegleiter vergeblich versucht, die Hände des Mannes von den Haaren zu trennen, wie die «New York Post» schreibt. Während des Vorfalls ist zu hören, wie jemand «Lass los!» schreit. Schliesslich lässt der Passagier von der Frau ab, während der Steward seinen Kopf wegdrückt, um ihn auf seinem Platz zu halten.

«Er sagte seltsame Dinge»

Der Flugbegleiter ruft dann nach einem «fähigen Mann», um ihm zu helfen, den Passagier von weiteren Attacken abzuhalten. Eine Zeugin, die das Video hochgeladen hat, will gehört haben, dass der ausser Kontrolle geratene Gast «seltsame Dinge gesagt hat und immer wieder hin und her schaukelte».

Der Pilot entschied, ans Gate in Oakland zurückzukehren, wo der fehlbare Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Der Flug wurde gestrichen. Alaska Airlines hat den Vorfall bestätigt und lobte das rasche Eingreifen ihres Flugbegleiters. Das Unternehmen geht ebenfalls davon aus, «dass der Passagier einen heftigen medizinischen Vorfall erlebt hat, der Angriffe auf andere Passagiere und unsere Besatzung beinhaltete». Er wurde für zukünftige Flüge gesperrt.

«Die oberste Priorität unserer Flugbegleiter ist die Sicherheit der Gäste und der Besatzung an Bord», so Alaska Airlines weiter. «Die Crew hat schnell auf die chaotische Situation regiert und kümmerte sich um die übrigen Fluggäste.»