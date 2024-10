Schweizer erleben Beinahe-Kollision am Flughafen Zürich – Pilot muss durchstarten «In diesem Moment war es heftig»

Schreck-Moment am Flughafen Zürich: Am Sonntagabend musste ein Flugzeug der portugiesischen TAP Air in extremis durchstarten. Eine andere Maschine befand sich noch auf der Landebahn. Ein Schweizer Ehepaar schildert das Erlebnis.