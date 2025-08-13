Trump spricht vor Alaska-Gipfel mit Selenski

Trump nicht «nerven»: Briten sorgen sich vor Merz-Videokonferenz

Foto: Michael Kappeler/dpa

In wenigen Stunden beruft der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hochkarätige Staatschefs aus Europa zur gemeinsamen Videokonferenz ein. In dem Gipfel vor dem Gipfel wollen sich die Europäer vor Trumps mit Spannung erwarteten Treffen mit Putin abstimmen und stark auftreten. In einem Call mit Trump und Vance sollen die Ergebnisse anschliessend besprochen werden.

Dies sorgt vor allem bei den Briten für Kopfzerbrechen, wie der «Telegraph» berichtet. Man sei besorgt, dass Trump die Europäer gänzlich ausser Acht lassen könnte bei einer möglichen Friedenslösung. Die Sorge: «Wenig hilfreiche Kommentare» von Merz, Frankreich-Präsident Emmanuel Macron oder EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas könnten Trump nerven. Deshalb hätten britische Beamten ihren europäischen Amtskollegen geraten, solche Bemerkungen einzustellen.

Die Insider der Zeitung kritisieren auch die Art der Kommunikation. Der britische Premier Keir Starmer liess eine gemeinsame Erklärung der Europäer für Friedenslösung mit Beteiligung der Ukraine ohne öffentlichen Kommentar stehen, während Merz sich mehrfach öffentlich zu der Thematik äusserte.

Er forderte beispielsweise die Teilnahme Selenskis an dem Alaska-Gipfel. «Wir können nicht akzeptieren, dass territoriale Fragen zwischen Russland und Amerika über die Köpfe der Europäer und Ukrainer hinweg diskutiert oder sogar entschieden werden», sagte Aussenbeauftragte Kallas.

Der «Telegraph» schreibt derweil, dass es den Briten lieber wäre, nicht zu offensiv zu kommunizieren. Denn dann bestünde ein Risiko, dass Trump genervt nach Alaska reist. Die Europäer könnten dadurch endgültig aussen vor gelassen werden.

Eine sagte: «Anders als unsere europäischen Kollegen stellen wir nicht öffentlich Forderungen an die Amerikaner.» Das offensive Verhalten der Europäer werde die Amerikaner verärgern.