Eine heimtückische «Sneaker-Welle» reisst zwei junge Frauen in den Tod. Sie werden aufs Meer hinaus gerissen, während sie einen Power-Nap machen. Die Behörden warnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Studentinnen starben durch «Sneaker-Welle» an Kaliforniens Yellow Bank Beach

Welle überraschte schlafende Frauen, eine tot geborgen, andere starb im Spital

Acht Rettungsschwimmer suchten, Behörden warnen vor gefährlichen Wellen

Janine Enderli Redaktorin News

Sie wollten die Sonne geniessen, einen schönen Tag verbringen und sich nur kurz ausruhen: Eine riesige Welle riss zwei junge Frauen an der Küste Kaliforniens in den Tod. Mahial S.* (†20) und Harshita N.* (†21) lagen am Strand von Yellow Bank Beach, nördlich von Santa Cruz, als sie von einer sogenannten «Sneaker-Welle» überrascht wurden. Dies berichten amerikanische Medien.

Die unberechenbare Welle spülte die beiden Freundinnen ins Meer. Wie die US-Behörden mitteilten, sollen die Studentinnen während der Tragödie geschlafen haben. Feuerwehrhauptmann Kyle Breton erklärte auf Facebook: «Beide lagen im sogenannten Schlüsselloch zwischen zwei Stränden. Dort trifft die Flut die Menschen völlig unerwartet, sie sind dann eingeschlossen. In diesem Fall wurden die Opfer im Schlaf weggespült.»

Freundinnen seit der High School

Ein Augenzeuge alarmierte vergangenen Mittwoch den Notruf. Acht Rettungsschwimmer suchten daraufhin das Wasser ab. Harshita N., eine 21-jährige Jurastudentin, konnte nur noch tot geborgen werden. Ihre Freundin Mahial, die Gesundheitswissenschaften studierte, wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo sie am Wochenende verstarb.

Die beiden Frauen stammten aus Fremont nahe San Francisco. Sie waren seit der Highschool befreundet und wollten nächstes Jahr gemeinsam ihren Abschluss machen.

Lokale Behörden warnen nun eindringlich vor den Gefahren der «Sneaker-Wellen». Für mehrere Küstenabschnitte wurde eine Warnung ausgesprochen. «Wende dem Ozean niemals den Rücken zu» und «Achte auf unerwartete Wellen», heisst es in einer Mitteilung des Sheriffbüros.

* Namen bekannt