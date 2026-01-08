Venezuela lässt viele Häftlinge frei

Die venezolanische Regierung hat die Freilassung einer grossen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener angekündigt. Dies sei eine Geste «auf der Suche nach Frieden», sagte der Parlamentspräsident.

Die venezolanische Regierung möchte angeblich eine «grosse Anzahl» in- und ausländischer Gefangener freilassen. Das kündigte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez (60) am Donnerstag an, ohne auf die genaue Anzahl der Freilassungen einzugehen.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal gibt es in dem südamerikanischen Land rund 800 politische Häftlinge. Viele waren bei den Protesten gegen die Wiederwahl des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro (63) 2024 festgenommen worden. Auch ein Schweizer Staatsbürger wurde damals verhaftet, bestätigte das Aussendepartement EDA gegenüber SRF. Internationale Organisationen und Aktivisten werfen den venezolanischen Sicherheitskräften schwere Menschenrechtsverletzungen vor.

Beitrag zu Frieden, Dialog und Gerechtigkeit

Die venezolanische Regierung hatte bereits an Weihnachten und Neujahr Dutzende politische Häftlinge freigelassen. Damals teilte die Gefängnisverwaltung mit, dies sei ein Beitrag zu Frieden, Dialog und Gerechtigkeit.

Am vergangenen Wochenende hatten US-Soldaten Maduro festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Dort wird ihm wegen Drogendelikten der Prozess gemacht. Seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez (56) gilt als treue Anhängerin Maduros und hat die Gefangennahme als völkerrechtswidrige Aggression verurteilt.

Nobelpreisträgerin pochte auf Freilassung

Die Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin María Corina Machado (58) hatte zuletzt in einem Interview die Notwendigkeit der Freilassung politischer Gefangener als wesentlichen Punkt betont, um einen Wandel im Land zu erreichen. «Es kann keinen Übergang mit politischen Gefangenen geben», sagte sie. Die neue Regierung unter Rodríguez betrachtete sie als «absolut vorübergehend». «Das Ziel ist, dass dieser Prozess so kurz wie möglich, absolut so kurz und so schnell wie möglich ist», sagte sie.