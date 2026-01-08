Die USA wollen Venezuelas Öl fördern und das Land wirtschaftlich wiederaufbauen, sagt Donald Trump. Dies könnte beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen.

Darum gehts Donald Trump will Venezuelas Ölreserven fördern und das Land wiederaufbauen

USA entführten Nicolás Maduro wegen angeblicher Drogengeschäfte aus Venezuela

China war zuletzt grösster Abnehmer für venezolanisches Erdöl

Donald Trump (79) erwartet, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden. «Wir werden es auf sehr gewinnbringende Weise wiederaufbauen», sagte Trump in einem neuen Interview mit der «New York Times».

«Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen. Wir senken die Ölpreise, und wir werden Venezuela Geld geben, das sie dringend brauchen.» Dies könnte jedoch Jahre dauern.

Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, betonte der Republikaner.

«Einsatz hätte auch schiefgehen können»

Das Ölgeschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Zuletzt war China der grösste Abnehmer für venezolanisches Erdöl.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Trump habe Befürchtungen gehegt, dass der Einsatz, ähnlich wie der verpatzte Versuch 1980, US-Geiseln aus dem Iran zu befreien, hätte schiefgehen und zu einem politischen Desaster werden können, sagte der US-Präsident der Zeitung.