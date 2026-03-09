Besitzer lassen ihre Hunde einfach zurück

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Wer kann, der flüchtet aus dem Nahen Osten. Einige lassen dabei sogar ihre Haustiere zurück. Das bekommen aktuell die Tierheime zu spüren. «Die Tierheime sind überfüllt und geben ihr Bestes, flexibel zu bleiben, da diese Zeiten sehr schwierig sind», sagt Aditi Gouri, die Besitzerin des Tierpensionsdienstes «The Barking Lot» zur britischen Zeitung «The Telegraph».

Unfassbar: Manche Haustierbesitzer lassen ihre Tiere einfach auf der Strasse zurück. Bilder von an Laternenpfählen angebundenen Hunden, die ohne Futter und Wasser zurückgelassen wurden, kursieren in sozialen Medien. Laut Angaben eines Freiwilligen in einem Tierheim häufen sich in WhatsApp- und Facebook-Gruppen die Hilferufe. «Ich habe mittlerweile rund 200 Beiträge gesehen, in denen Hunde ausgesetzt wurden, oft an Strassenlaternen angebunden, ohne dass ein Besitzer gefunden werden konnte», erzählt er.

Die Organisation «K9 Friends Dubai», die sich auf die Vermittlung von Hunden spezialisiert hat, meldet eine Flut von Anfragen von Tierbesitzern, die ihre Vierbeiner zurücklassen wollen. Auch Tierärzte berichten von einem Anstieg der Nachfragen zur Einschläferung von Haustieren. «Einige Tierhalter wollen die Kosten und den Papierkram für die Umsiedlung nicht auf sich nehmen», so eine Veterinärin. Die Tierschutzorganisation «War Paws», die Tieren in Konfliktgebieten hilft, zeigt sich entsetzt.