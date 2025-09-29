DE
Auch Kinder darunter
Schwerer Busunfall in Hamburg – 20 Personen verletzt

Schweres Busunglück im Hamburg: Ein Schulbus fuhr einem anderen Linienbus am Montagmorgen auf. Bei dem Auffahrunfall wurden 20 Menschen, darunter Kinder, verletzt. In einem der Busse befand sich eine Schulklasse.
Publiziert: 14:04 Uhr
Aktualisiert: 14:14 Uhr
Am Montag kam es in Hamburg zu einem schweren Busunglück. 20 Menschen wurden dabei verletzt.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Zusammenstoss zweier Linienbusse in Hamburg: 20 Menschen verletzt, darunter Kinder
  • Schüler auf Klassenfahrt betroffen
  • Vier Schwerverletzte, 16 Leichtverletzte
Sandra Marschner und AFP

Bei einem Zusammenstoss zweier Linienbusse sind am Montag in Hamburg 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein Bus stand am Morgen an einer roten Ampel, als ein anderer hinten auffuhr, sagte ein Polizeisprecher. 

Der Unfall ereignete sich gegen 08.45 Uhr im Stadtteil Osdorf. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden vier Menschen schwer verletzt und 16 leicht.

Schüler waren auf Klassenfahrt

Rettungskräfte brachten neun Verletzte in Spitäler, darunter die vier Schwerverletzten und fünf Leichtverletzte. Vier der Leichtverletzten waren Kinder. Laut dem «Hamburger Abendblatt» soll sich auch eine schwangere Frau unter den Verletzten befinden. Angaben zum Alter gibt es bisher nicht. 

In einem der Busse sollen 21 Schüler einer vierten Klasse unterwegs zu einer Klassenfahrt gewesen sein, berichtet «Bild». Nach Informationen der deutschen Zeitung sei der Busfahrer, der die Schüler fuhr, von der tief stehenden Sonne geblendet worden, wodurch er den anderen Bus übersehen habe. 

