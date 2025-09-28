Ein 40-jähriger Autofahrer verunglückte am Samstagabend auf der Würenlingerstrasse zwischen Endingen und Würenlingen tödlich. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Jagdaufseher entdeckte den Unfall zufällig.

1/4 Ein 40-jähriger Autofahrer verunglückte zwischen Endingen und Würenlingen tödlich. Foto: BRK

Darum gehts 40-jähriger Autofahrer verunglückt tödlich auf der Würenlingerstrasse zwischen Endingen und Würenlingen

Jagdaufseher entdeckte das Unfallfahrzeug während einer Wildschweinkontrolle

Daniel Macher Redaktor News

Am späten Samstagabend, kurz nach 22.30 Uhr, verunfallte auf der Würenlingerstrasse zwischen Endingen und Würenlingen ein 40-jähriger Autofahrer tödlich. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Personenwagen von der Fahrbahn, überquerte die Gegenfahrbahn, fuhr ins Wiesland, streifte dort einen Baum, schleuderte in einen Kartoffelacker und überschlug sich. Dabei wurde der Mann aus dem Auto geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Ein Jagdaufseher, der in diesem Gebiet eine Wildschweinkontrolle durchführen wollte, entdeckte das auf der Seite liegende Fahrzeug und alarmierte umgehend die Polizei. Die erste Patrouille stellte fest, dass eine Person unter dem Auto lag. Die alarmierte Feuerwehr stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder, worauf das ganze Ausmass sichtbar wurde. Für den in der Region wohnhaften Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Spezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau sicherten die Spuren und dokumentierten die Unfallstelle. Im Einsatz standen nebst der Regional- und Kantonspolizei ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Feuerwehren Surbtal, Würenlingen und die Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach.