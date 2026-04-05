Apple hat die bekannte Partymeile Ballermann auf Mallorca in seiner Kartenapp überraschend in «Betrunkene» umbenannt. Wie es dazu kam, ist unklar. Die Änderung sorgt in sozialen Medien für Aufsehen. Auch bei Google Maps wurden Orte schon kurios umbenannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Apple Maps benennt Mallorcas Ballermann in «Betrunkene» um, sorgt für Verwirrung

Unklar, ob Fehler oder Streich; Umbenennung seit Tagen in Screenshots sichtbar

Apple prüft Änderungen; Stellungnahme fehlt bisher, Social-Media-Diskussionen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

«Betrunkene» statt Ballermann: Apple Maps sorgt mit einer kuriosen Umbenennung der bekannten Partymeile El Arenal auf Mallorca für Verwirrung. Wer aktuell in der Kartenapp von Apple nach dem Ballermann sucht, findet stattdessen das Wort «Betrunkene» in grossen Lettern. Diese Bezeichnung taucht nicht nur in der Kartenansicht, sondern auch in der Wetterapp auf.

Die ungewöhnliche Änderung lässt viele ratlos zurück. Auf Social Media spekulieren Nutzer über die Gründe: «Ist das ein verlängerter Aprilscherz, oder durfte sich der Praktikant austoben?», heisst es in einem Kommentar. Die Umbenennung eines Orts in der Apple-Kartenapp ist kein einfacher Prozess. Zwar gibt es die Funktion «Neues Problem melden», doch Änderungen werden in der Regel von Apple überprüft, bevor sie übernommen werden.

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«Betrunkene» sorgt auf Social Media für Spott

Wie lange die Bezeichnung «Betrunkene» bereits in der App existiert, ist unklar. Erste Screenshots, die in den sozialen Medien geteilt wurden, reichen einige Tage zurück. Auch bleibt offen, wer konkret hinter der Umbenennung steckt und ob es sich dabei um einen technischen Fehler oder einen absichtlichen Streich handelt.

Apple hat sich noch nicht dazu geäussert. Dass die Bezeichnung ausgerechnet «Betrunkene» lautet, hat jedoch für einige Lacher und Diskussionen gesorgt, vor allem angesichts des berüchtigten Rufs des Ballermanns als Partyhochburg für feuchtfröhliche Nächte.

Bislang hatte vor allem die Konkurrenz von Google mit kuriosen Umbenennungen für Schlagzeilen gesorgt. Blick stellt drei weitere Fälle vor.

Bahnhofstrasse heisst auf einmal Zinnengasse

Es ist die teuerste Einkaufsstrasse Europas – und trotzdem hiess die Bahnhofstrasse im April 2022 bei Google Maps plötzlich Zinnengasse. Was den Fehler besonders kurios macht: Google betreibt in der Limmatstadt einen Entwicklungs-und Forschungsstandort. Wer heute den Kartendienst öffnet, weiss: Der Fehler ist längst behoben.

Schweizer nehmen Trump mit umbenannten Gewässern auf die Schippe

Was bei Apple Maps nicht ganz leicht ist, ist bei Google Maps offenbar einfach zu erledigen: Im Frühjahr des vergangenen Jahrs las man auf den Karten des Tech-Riesen in der Schweiz plötzlich von einem «Golf von Hallwil», «Golf von Sempach» oder «Golf von Rapperswil». Das berichtete Watson.

Hintergrund waren Google-Nutzer, die damit die von US-Präsident Donald Trump (79) angeordnete Umbenennung des Golfs von Mexiko in «Golf von Amerika» auf die Schippe nahmen. Die vielen neuen Namen verschwanden allerdings so schnell, wie sie aufgetaucht waren.

Unbekannte benennen Pflanzgartaweg ständig um

Die einfache Umbenennung machen sich Witzbolde auch in Liechtenstein zunutze, wie das «Liechtensteiner Vaterland» im Herbst 2024 berichtete. Der Pflanzgartaweg im Schaaner Riet bekam demnach immer wieder einen neuen Namen, etwa «Möngigoogleweg».

1:04 Über eine Million Wert: Google Maps führt zufällig zu Schatz

Google verwies damals auf Anfrage der Zeitung darauf, dass jeder selbst den falschen Namen auf Google Maps beanstanden könne. Und so wurde aus dem «Möngigoogleweg» rasch wieder der Pflanzgartaweg.