Mit bis zu 200 Kilometern Elektro-Reichweite kommt der neue Lynk & Co 08 weiter als jeder andere Plug-in-Hybride auf dem Markt. Der erste Test zeigt, ob der schwedisch-chinesische Familien-SUV auch in anderen Disziplinen überzeugen kann.

Lynk & Co startet 2026 in der Schweiz mit neuen Modellen

Der Plug-in-Hybrid-SUV 08 erreicht bis zu 200 Elektro-Kilometer Reichweite

Ab 55'995 Franken bei ausgewählten Volvo-Händlern erhältlich

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Lynk und was? Lynk & Co! In den kommenden Wochen geht die nächste Marke des Megakonzerns Geely in der Schweiz auf Kundenfang. Als die Chinesen mit schwedischer Seele Anfang 2021 in Europa starteten, versuchte es die Schwestermarke von Volvo, Polestar, Lotus, Smart und Zeekr mit Autos im Abo-Modell à la Netflix. Die Idee von Lynk & Co: das einzige damalige Modell 01 nicht zum Kauf, sondern im monatlichen Abo anzubieten und den Kunden sämtliche Services abzunehmen. Nur die Tank- und Stromkosten waren nicht im Abopreis enthalten.

Die ganz grossen Erfolge blieben bislang aus: Letztes Jahr konnte Lynk & Co nur rund 11'000 Fahrzeuge europaweit absetzen, seit dem Start vor fünf Jahren immerhin 70'000. Doch 2026 soll zum Wendepunkt werden: Aus anfänglich einem sind drei Modelle, aus 7 mittlerweile 25 Märkte in Europa geworden. Bis Ende Jahr soll die Anzahl Verkaufsstellen auf 200 steigen. Auch in der Schweiz wird Lynk & Co über Volvo-Händler vertrieben: Zum Start dieser Tage sind es 6, bis Ende Jahr sollen es 10 sein. Im schwedischen Designcenter in Göteborg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Volvo-Hauptquartier skizziert CEO Nicolas Lopez Appelgren die Ziele: «Dieses Jahr wollen wir 20'000 bis 30'000 Fahrzeuge in Europa verkaufen und uns so bis Ende 2027 fest etablieren.»

Vor der Fahrt

Klappen solls unter anderem mit dem neuen Flaggschiff 08: ein 4,82 Meter langer Plug-in-Hybrid-SUV, der mit seinen krallenartigen LED-Leuchten auf der Haube optisch an den weiterhin erhältlichen, kompakteren 01 erinnert. Doch während der kürzlich überarbeitete 01, der auf eine Kombination aus Dreizylinder-Benziner und E-Motor (276 PS/206 kW) setzt, eine Elektro-Reichweite von rund 70 Kilometern verspricht, soll der rund 30 Zentimeter längere 08 fast dreimal so weit stromern: laut Hersteller bis zu 200 Kilometer! Möglich machts die für einen Plug-in-Hybriden ungewöhnlich grosse 39,6-kWh-Batterie im Unterboden. In Kombination mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder soll der 08 fast 1100 Kilometer am Stück schaffen – auch das ein Topwert.

Auf der Strasse

Ab zur Testfahrt rund ums verschneite Göteborg: Trotz eisiger Temperaturen zeigt der 08 im Display tatsächlich knapp die im Prospekt versprochenen 200 E-Kilometer an. Im Stadtverkehr gleiten wir flüsterleise und mit der Spontanität eines E-Autos dahin und schalten den Benziner per Kickdown oder mit der Wahl des Sportmodus erst auf der Landstrasse dazu. Dann steht die volle Systemleistung von 350 PS (257 kW) zur Verfügung, die den 08 zügig anschieben (0–100 km/h in 6,8 s), den Rekord-Plug-in aber nicht zum Supersportler machen. Das stattliche Gewicht von über 2,1 Tonnen pariert Lynk & Co mit einem straff abgestimmten Fahrwerk, womit der 08 auch in schnell gefahrenen Kurven glänzt. Allerdings werden Bodenunebenheiten direkt ins Cockpit weitergegeben, was kleine Komforteinbussen zur Folge hat.

Das war gut

Sonst aber wird Komfort bei Lynk & Co grossgeschrieben: Das edle Interieur zeigt deutlich die Verwandtschaft zur Premiumschwester Volvo. Platz gibts sowohl vorne als auch auf der Rückbank mehr als genug und auch der Kofferraum geht mit einem Volumen von 530 bis 1425 Litern in Ordnung. Der 08 trumpft zudem mit umfangreicher Serienausstattung wie riesigem Panorama-Glasdach, beheiz- und belüftbaren Massagesitzen vorne, Premium-Soundsystem oder Matrix-LED-Scheinwerfern auf. Natürlich sind auch eine Vielzahl moderner Fahrassistenten an Bord. Im Vergleich zu vielen anderen Plug-in-Hybriden kann der 08 auch unterwegs auf Langstrecken aufgeladen werden: Am DC-Schnelllader zapft er mit bis zu 85 kW, womit der Akku in 33 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt ist.

Das war schlecht

Wie viele nicht nur chinesische Hersteller setzt auch Lynk & Co voll auf Digitalisierung, was die Bedienung im Cockpit komplizierter macht, als es nötig wäre. Egal ob wir das Panoramadach oder das Handschuhfach öffnen, die Klimaautomatik einstellen oder Fahrfunktionen anpassen wollen – alles läuft über den zentralen Touchscreen. Die Navigation durchs verschachtelte Menü lenkt enorm ab – Sicherheit geht anders. Und warum Lynk & Co nicht wie die Geely-Schwestermarken auf Google Maps im Navi setzt, sondern ein deutlich schlechteres Eigenprodukt verwendet, ist uns ein Rätsel. Grösstes Manko besonders im Hinblick auf den Schweizer Markt ist der fehlende 4x4, der laut Hersteller erst 2027 angeboten wird.

Das bleibt

Ob Lynk & Co trotzdem schon bald die gewünschten Erfolge einfahren kann, bleibt deshalb abzuwarten. Interessant sind die angebotenen Modelle, allen voran das neue Flaggschiff 08, aber durchaus. Der neue Reichweiten-Champ unter den Plug-in-Hybriden rollt in den kommenden Wochen ab 55'995 Franken in die Showrooms ausgewählter Schweizer Volvo-Händler. Neben dem kleineren Plug-in-Bruder 01, der bei 43'995 Franken beginnt, bietet Lynk & Co zudem den rein elektrischen 02 an. Der 4,46 Meter lange Crossover soll dank 66-kWh-Akku bis zu 445 Kilometer Reichweite bieten und startet ab preiswerten 35'995 Franken. Anders als der Technikbruder Volvo EX30 gibts aber auch den 02 nicht mit 4x4.