Donald Trump und viele weitere Top-Republikaner werden an der Gedenkfeier im American-Football-Stadion in Glendale, Arizona, sprechen. Der Besucherandrang und die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm.

Bis zu 100'000 Trauergäste erwartet, deutlich über Stadionkapazität von 73'000

Es ist eine Gedenkfeier, wie es sie in der Geschichte der USA noch kaum je gab: Heute Abend, ab 20 Uhr Schweizer Zeit, findet im State Farm Stadium in Glendale, Arizona (USA) eine grosse Trauerfeier für den erschossenen Charlie Kirk (†31) statt. Die Ermordung des Politaktivisten am 10. September hat die USA stark aufgewühlt. Das Interesse an der Feier im Heimstadion des NFL-Teams Arizona Cardinals ist enorm.

Wie das «Wall Street Journal» schreibt, werden bis zu 100'000 Trauergäste erwartet – womöglich kommen sogar noch mehr. Das liegt deutlich über der Stadionkapazität von 73'000. Die Veranstalter haben deshalb angekündigt, dass weitere Besucher in der nahe gelegenen Desert Diamond Arena mit rund 20'000 Plätzen einer Übertragung beiwohnen können.

Lange Schlangen bildeten sich bereits Stunden vor der Türöffnung um 17 Uhr Schweizer Zeit. Es gilt eine patriotische Kleiderordnung in den Farben der US-Flagge: Rot, Weiss und Blau.

Erwartet werden zahlreiche junge Konservative, Mitglieder der von Kirk gegründeten Jugendorganisation Turning Point USA sowie Trump-Anhänger. Turning Point bat darum, keine Blumen zur Veranstaltung mitzunehmen. Stattdessen sollen Spenden an die Organisation gehen.

Enorme Sicherheitsvorkehrungen

Die Veranstaltung wurde vom US-Heimatschutz-Department als «National Special Security Event» der höchsten Stufe klassifiziert – vergleichbar mit dem Super Bowl. Erwartete Bedrohungen durch politische Extremisten und potenzielle Einzeltäter führten zu strengsten Sicherheitsvorkehrungen: Besucher werden ähnlich wie am Flughafen gescannt. Im Stadion sind keine Taschen erlaubt. Es wurden Anti-Kletterzäune und Strassensperrungen errichtet. In der Umgebung gelten zudem Parkverbote.

Was Rang und Namen hat

Die Rednerliste umfasst Top-Konservative und diverse Mitglieder der Trump-Administration: Hauptredner ist Präsident Donald Trump (79) persönlich. Auch Vizepräsident J. D. Vance (41), Erika Kirk (36), die Witwe des Verstorbenen und neue Chefin von Turning Point USA, sowie Donald Trump Jr. (47) werden vors Mikrofon treten. Auftreten werden auch Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (71), Aussenminister Marco Rubio (54), Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) und der TV-Moderator Tucker Carlson (56).

Für die musikalischen Teile zeichnen sich in den USA bekannte christliche Musiker verantwortlich, etwa Chris Tomlin (53) oder Brandon Lake (35).

Trauer, Wut und Streit

Charlie Kirk wurde am 10. September während einer Campus-Veranstaltung im Rahmen seiner «American Comeback Tour» an der Utah Valley University in Orem erschossen. Der prominente Trump-Verbündete und Aktivist für konservative Werte galt als einflussreicher junger Politstar. Sein Tod löste unter den konservativen Amerikanern Trauer und Wut sowie verschiedene Kontroversen aus. Der mutmassliche Täter Tyler Robinson (22) wurde bereits wegen Mordes angeklagt. Ihm droht die Todesstrafe.

Die Trauerfeier mit dem Titel «Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk» soll nun Kirks Leben und Erbe ehren.

Blick wird die Übertragung im Livestream zeigen und den Anlass auch mit einem Ticker begleiten.