Die US-Demokratin Ilhan Omar erlebte am Dienstag (Ortszeit) einen Schreckmoment. Ein Mann attackierte sie mit einer unbekannten Flüssigkeit – die Abgeordnete blieb unverletzt.

Darum gehts Ilhan Omar in Minneapolis mit unbekannter Substanz angegriffen

Trotz Angriff setzte Omar ihre Rede unter Applaus fort

Angreifer nutzte Spritze, wurde festgenommen, Omar nannte ihn « kleinen Unruhestifter»

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die politische Lage in den USA ist aufgeheizt. Die prominente demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar (43) ist bei einem Auftritt in Minneapolis von einem Mann aus dem Publikum angegriffen worden.

Omar forderte angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte des Bundes in der Stadt gerade den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem (54), als der unbekannte Täter plötzlich aufstand, auf sie zu ging und sie mit einer nicht zu erkennenden Substanz anspritzte.

Omar setzt Rede fort

Videos des Vorfalls zeigen, wie der Angreifer eine Flüssigkeit auf Omar spritzt und sie beschimpft. Sicherheitskräfte überwältigen den Mann, bringen ihn zu Boden und führen ihn dann aus dem Raum. In den wenigen Sekunden, bevor ein Personenschützer eingreift, schien der Mann nicht zu versuchen, sich auf die unmittelbar vor ihm am Podium stehende Abgeordnete zu stürzen oder sie weiter tätlich anzugreifen.

Omar setzte ihren Auftritt danach fort. Man dürfe Angreifern nicht das letzte Wort überlassen, sagte sie. Menschen wie der Täter verstünden nicht, dass der Bundesstaat Minnesota und seine Bürger stark und widerstandsfähig seien.

«Wir bleiben widerstandsfähig - was auch immer sie vielleicht auf uns schleudern», sagte Omar unter Jubel und Applaus der Anwesenden. «Ich werde meine Rede zu Ende führen.»

Omar: «kleiner Unruhestifter»

Auf der Plattform X schrieb sie später noch, ihr gehe es gut. Ein «kleiner Unruhestifter» werde sie nicht einschüchtern und davon abhalten, ihre Arbeit zu machen. Omar dankte den Bürgern ihres Wahlkreises, die zu ihr hielten. Ihr Büro erklärte, der Angreifer habe eine Spritze benutzt, um sie mit einer unbekannten Substanz anzuspritzen. Er sei festgenommen worden.