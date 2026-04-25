Mit rohen Zwiebeln und eingelegtem Fisch wird Tommy Armour zum Star: Der australische Influencer begeistert seine Follower mit bizarren Essensvideos – und bringt Mitreisende regelmässig an ihre Geruchsgrenzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencer Tommy Armour isst rohe Zwiebeln im Flugzeug, löst Chaos aus

Bekannt als «Eiermann», hat er über eine Million Instagram-Follower

2022: Swissflug verzögert, weil Mandarinen fälschlicherweise als Gefahr galten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Wenn Tommy Armour im Flieger sitzt, beginnen die anderen Passagiere zu weinen — und zu lachen. Sie lachen, weil der Australier gerade beherzt in eine rohe Zwiebel gebissen hat, und weinen wegen der Zwiebeldämpfe und dem Gestank, der sich im gesamten Flugzeug ausbreitet. Sobald dann eine Angestellte mit einem Raumspray versucht, den Geruch zu neutralisieren, ist das Video perfekt.

Die Instagramseite des australischen Influencers ist voll von dem unterhaltsamen Ekel-Content. Sein Konzept ist simpel: Er filmt sich dabei, wie er seltsame Snacks an öffentlichen Orten isst. Dabei ist der Hintergrund mindestens genauso wichtig wie er selbst. Oftmals sind die Reaktionen der unschuldigen Passagiere oder Restaurantbesucher neben ihm das Highlight der Clips.

Eigentlich ist er der «Eiermann»

Neben Zwiebeln verputzt Armour auch rohen Knoblauch samt Schale, Ingwer oder eingelegten Fisch. Wobei er meist sichtlich unter dem Geschmack oder der Konsistenz seiner Mahlzeiten leidet. Immerhin scheint sich die Mühe auszuzahlen: Aktuell hat er bereits über eine Million Follower auf der Plattform.

Seine Karriere startete allerdings mit einem bestimmten Lebensmittel. Die ersten Videos gingen 2024 auf Tiktok viral, nachdem er rohe Eier mit Schale gegessen hatte. Daher kommt auch sein Spitzname «Eiermann». Im selben Jahr erlangte der damals 24-Jährige weitere Aufmerksamkeit durch seine Teilnahme an der australischen Version der TV-Serie Love Island.

Gegenüber des Senders Channel 9 verriet er, wie er zu dem skurrilen Hobby gekommen ist. «Nach dem Aufwachen habe ich immer Eier gegessen und eines Tages ist mir ein Stück Schale ins Rührei hineingefallen, da wurde es irgendwie knusprig.» Und weiter: «Die neue Konsistenz ist einfach hängengeblieben.»

Reaktionen fallen gemischt aus

Eigentlich freuen sich seine Follower immer, wenn der Australier eine neue Köstlichkeit ausprobiert. Allerdings sprengten die Sardinen aus der Dose für viele den Rahmen. «Falls du dich jemals neben mich setzt, gibt es einen Kampf», meinte eine Followerin unter dem Video. Eine weitere Followerin sprach das an, was sich vermutlich einige der anderen Passagiere dachten: «Das sollte illegal sein.»

Wieder andere beschwerten sich hingegen darüber, dass Armour den Fisch beinahe nicht runterschlucken konnte. «Ich ass täglich zwei Dosen davon auf der Arbeit und trank die restliche Marinade. Reiss dich zusammen!»

Swiss-Flieger konnte wegen Mandarinli nicht abheben

Gerüche im Flugzeug sind so eine Sache. Im Jahr 2022 mussten die Passagiere eines Swiss-Fluges von Mallorca nach Zürich eine ganze Stunde auf den Abflug warten. Der Grund dafür waren die Mandarinen, die eine Passagierin an Bord essen wollte.

Hinter dem Zitrusgeruch vermutete die Crew eine auslaufende Flüssigkeit, die zu Sicherheitsbedenken führte. Erst nach mehrmaligem Nachfragen meldete sich die Passagierin mit den Mandarinen und die Maschine konnte starten.



